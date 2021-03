(VÍDEO) El análisis de un Cádiz que está en el camino

No mereció perder el Cádiz ante el Betis en Carranza. No lo mereció en el partido de ida en el Villamarín y tampoco en el choque de vuelta. Cuando te enfrentas a un rival de superior calidad que domina el balón puede hacer que en cualquier jugada un leve despiste te cueste un gol, y si tú no eres capaz de generar excesivo peligro en el área contraria, al final el resultado es el que es, 0-1.

Porque el Cádiz hizo el partido que quería o podía ante un Betis que sin hacer nada del otro mundo se llevó al final los tres puntos. Este Cádiz tiene siempre las ideas muy claras, trabaja como nadie pero en muchos partidos da lo que puede dar.

Con el balón en los pies este conjunto sufre mucho, lo dice el propio Cervera y todavía a este deporte se juega con el balón en los pies. El Cádiz es recién ascendido, un equipo limitado que aun así ha conseguido grandes victorias esta temporada y tiene aún margen con el descenso por motivos propios.

Quedan 13 jornadas para el final

Queda poco para el final y ahora es cuando el equipo de Cervera tiene que dar el do de pecho. No está tan lejos de ese equipo que sorprendió en la primera vuelta de la competición. Ese es el principal motivo para creer en la salvación. Jugando así el Cádiz ha demostrado que puede sumar puntos y ganar. Confíemos que ahora, ante rivales de su Liga, este Cádiz sea capaz de no salirse de su guión y eso sí, generar algo más en ataque que le permita no solo no perder, sino también ganar.

Con 13 jornadas por delante y 39 puntos en litigio, todavía queda mucho para dilucidar el final del campeonato liguero. El Cádiz está en el camino de su esencia en cuanto al orden y la capacidad defensiva se refiere. Solo la falta de algo más de calidad y sobre todo de garantías para generar peligro en el área rival le privan en ocasiones de sumar puntos vitales en su lucha.

La confianza debe estar intacta en un equipo que ha demostrado que ganando así ha conseguido grandes hitos esta temporada.

