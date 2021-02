Cádiz - Betis: Remar y remar sin premio final (0-1)

Una derrota seguramente injusta la que el Cádiz sufrió ante el Betis. No mereció ganar el equipo amarillo, pero tampoco perder. En un encuentro de pocas ocasiones y que el equipo de Álvaro Cervera tenía bastante controlado, una acción a balón parado declinó la balanza para un Betis que no hizo un partido para tirar cohetes.

El planteamiento amarillo fue el de siempre y le bastó para asegurarse como mínimo el empate ante el equipo de Pellegrini. Sin embargo, ganar es difícil cuando tienes poca presencia en ataque y no eres capaz de dar dos o tres pases seguidos. A este Cádiz le cuesta una barbaridad crear fútbol, pero con todas y con esas, los amarillos tuvieron un par de ocasiones, casi las mismas que el rival, para marcar el tanto de la victoria.

Aun así, y para quedarse con lo más positivo, el camino del Cádiz debe ser el andado ante el Betis. Jugando así, hoy por hoy, este equipo tiene más posibilidades de puntuar. El trabajo del equipo y del entrenador es encomiable compitiendo ante rivales muy superiores en calidad.

Salía el Cádiz con la novedad de Álex en el centro del campo acompañado por Garrido en un partido sin minutos para Jonsson y Choco Lozano. El Betis inquietó en un par de ocasiones la portería de Conan y el Cádiz tuvo la más clara con un remate de Rubén Sobrino al filo del descanso.

En la segunda mitad, más de lo mismo. El Betis no podía y el Cádiz no lograba tener una contra para marcar el gol de la victoria. Cervera metía en el campo a José Mari y Saponjic y minutos más tarde a Cala, por Fali tocado, y a Jairo y Alejo.

Una acción a balón parado era el gol en el minuto 83. Juanmi remata ante Sapojinc y hacía un 0-1 algo injusto y que no permite al conjunto cadista sumar un punto que hubiera sido vital en la clasificación.

Cervera: "Se nos ha escado al final"

La derrota ante el Betis dejaba un sinsabor importante en un Álvaro Cervera que vio en el campo más o menos el partido que quería pero que se lamentaba por el gol del Betis en una acción a balón parado que dejaba sin al menos el punto que el conjunto amarillo tenía en su zurrón. No es que el partido del Cádiz fuera malo, pero no es menos cierto que al equipo gaditano le cuesta mucho hacer cosas con la posesión.

"El partido ha sido más o menos era el que imaginábamos y queríamos jugar. Que el rival no tuviera ocasiones y no tuviéramos que defender tan cerca de la portería, lo hemos conseguido pero tenemos un problema gordo con la pelota. No conseguimos crear demasiado peligro y cuando tenemos alguna ventaja nunca nos sale. El partido en sí era el que habíamos planificado para poder ganarlo. En una jugada aislada un futbolista pequeñito nos marca y perdemos el partido. Perdemos por esa jugada y porque no hemos conseguido marcar antes. El partido estaba controlado pero se ha escapado el empate al final".

Cervera intentaba explicar los males de su equipo, sobre todo con el balón en los pies. "No hay solución cuando tienes la pelota en los pies, puedes cambiar hombres o la forma de jugar. Con la pelota no es una cuestión de estilo, al final es una cuestión de tener un poco más de suerte o de calidad. Nosotros con la pelota tenemos un déficit y entendemos que la manera más próxima a ganar es la de hoy. El equipo contrario no ha sido mejor que nosotros".

«Ese gol lo podemos marcar nosotros»

¿Por qué no jugó Choco Lozano? "Pensaba que hacía falta un jugador más rocoso que de velocidad, un futbolista que nos aguantara la pelota aunque quizás no ha salido como queríamos. Choco estaba bien para jugar".

Cervera recuerda que "la mejor forma de ganar es la de hoy, la diferencia será el rival que tengas delante. Nosotros tenemos que seguir iguales porque en cuanto demos un paso adelante la experiencia nos dice que perdemos un partido antes de tiempo".

