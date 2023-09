El Tertulión de COPE Cádiz: mirando a San Mamés

El Cádiz prepara el partido ante el Athletic del próximo sábado (13:30 horas en COPE Cádiz). El partidillo jugado el pasado jueves dio paso a tres días de descanso en el que los jugadores de Sergio han tenido cierto tiempo para desconectar con sus respectivas familias. Este lunes, y ya mirando al choque de este sábado en San Mamés, los jugadores amarillos han retomado las sesiones de entrenamientos.

En la tarde de este lunes se ejercitará la plantilla que dejará para el choque de este sábado caras nuevas, tras el último partido disputado frente al Villarreal. Concretamente serán dos: Fede San Emeterio y Jorge Meré.

El primero se perdió el choque frente al ex equipo de Quique Setién por su expulsión ante el Almería. El jugador, que marcó en la primera jornada del campeonato, vio la roja directa por una dura entrada que acarreó un partido de suspensión. No obstante, y como no hay mal que por bien no venga, el futbolistsa llevaba días con molestías físicas, por lo que el descanso ante el Villarreal le ha podido venir bien para estar físicamente en su plenitud.

Por otra parte, Jorge Meré ya está plenamente recuperado de sus problemas físicos. El jugador se ha perdido varios encuentros pero ya se dejó ver entrenando con normalidad la pasada semana. Así las cosas, Sergio podrá contar con cuatro centrales para el choque en San Mamés: Fali, Luis Hernández, Momo y el propio Meré.

Y una vuelta al trabajo a expensas de los internacionales cadistas. Robert Navarro, que no jugó nada en el partido de la sub 21 frente a Malta, sigue con el combinado de Santi Denia que juega este lunes ante Escocia en Jaén. De esta manera, se espera que el futbolilsta pueda estar ya en El Rosal este martes, siendo su primera sesión con el cuadro cadista.

Los otros dos futbolistas internacionales, Maxi Gómez y Machis, van a llegar casi a lo justo para el choque ante el Athletic. Ambos tienen compromisos en la madrugada del próximo jueves. El delantero juega ante Chile, mientras que el extreno juega frente a Paraguay. Tanto Maxi como Machis están disputando partidos de clasificación para el próximo Mundial.