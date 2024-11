El Tertulión de COPE Cádiz: ganar sin convencer

El triunfo del Cádiz fue más circunstancial que otra cosa. Tuvo la suerte merecida ya del VAR pero el Córdoba gozó de tantas ocasiones que bien el marcador pudo ser otro. Ganó el que tuvo más efectividad pero ni mucho menos el que jugó mejor. Sin Ontiveros y Ocampo este Cádiz es un equipo mediocre y malo. Tanto que cuando ambos fueron suplidos en la segunda parte se acabó lo que se daba en un equipo que empieza fuerte pero que con un disparo al larguero del rival se viene abajo.

Las sensaciones siguen siendo preocupantes, y a no ser que venga una racha inspiradora de triunfos consecutivos, la deriva no va a ser positiva. El equipo está muy cogido por pinzas, se cae a las primeras de cambio y no es capaz de completar un partido mostrando una fiabilidad que evite pensar que el rival se puede meter el choque con cualquier despiste amarillo.

El Cádiz ganaba pero ni mucho menos convencía. Habrá que ver si este chupito de confianza sirve para algo en un equipo que vive con la terrible sensación de que cada partido es una moneda al aire. No hay fiabilidad y no hay solidez, así es imposible.