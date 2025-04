El Tertulión de COPE Cádiz: otro duro baño de realidad

De situarse a seis puntos del 'play off' de ascenso a Primera a quedarse a seis puntos de la zona de descenso a la Primera RFEF. Eso se jugaba el Cádiz CF en Riazor ante el Deportivo. Seguir ilusionándose con lo que parecía imposible o temer por un batacazo de los que hacen historia. Historia esta última conocida de sobra en La Tacita de Plata.

Ya había advertido Gaizka Garitano el pasado viernes que no estaba todo decidido. Y va a tener razón. En el sentido negativo, eso sí, porque el Cádiz CF perdió en Riazor ante el Dépor (1-0) y su distancia sobre el pozo se reduce ahora a seis puntos (más uno del 'goal average' particular sobre el Eldense). A nueve sigue el 'play off', con una jornada menos.

La diferencia entre una cosa y la otra estaba en ganar o perder en Riazor este domingo por la noche. En caso de empate, quedaba la zona noble a ocho puntos y el peligro del descenso a siete puntos. Tanto para Dépor como para Cádiz CF, pues ambos empezaban el encuentro empatados a 45 puntos.

Volver a ilusionarse por la zona de privilegio era posible (¡quién lo diría!) porque los equipos de la zona alta de la clasificación se dejaron muchos puntos esta jornada. Sin ir más lejos, el Huesca, que ahora es el sexto clasificado con 54 puntos, perdía 2-1 en El Plantío ante el Burgos, que ha pasado de estar coqueteando con el pozo a situarse a cinco puntos de los oscenses.