"Solo faltan que nos den oportunidades, como la que el Virgili me ha dado"

El Cádiz CF Virgili sigue rompiendo barreras y los llamados techos de cristal. Déborah Fernández volvía a coger las riendas del primer equipo del cuadro panadero esta temporada para luchar por el ascenso a Segunda B. Un mujer al frente de un equipo masculino que ojalá pronto deje de ser noticia y que el Virgili pretende que lo sea, con la incorporación de Ana Belén Domínguez como entrenadora del equipo juvenil.

"Hay muchos hombres dirigiendo a equipos de mujeres, entiendo que al revés también se puede dar y el Virgili ha apostado por ello", reconoce la flamante entrenadora del primer equipo de la cantera del Virgili. "Álex del Amor, director deportivo, me lo propuso en verano y me cuesta decirle que no. Hasta el último momento no hemos sabido sí podíamos llevarlo a cabo pero al final se ha podido dar y él me va a ayudar mucho. Los chicos me han acogido muy bien porque los conozco de años anteriores. Llevamos un mes entrenando y estamos avanzando bastante".

La nueva entrenadora del equipo juvenil gaditano ha conformado un cuerpo técnico en el que Alejandro del Amor será su segundo entrenador como técnico en prácticas, Blas del Valle ejercerá las funciones de delegado y Eduardo Medina hará lo propio en el área de Fisioterapia.

Domínguez espera que este paso adelante sirva para que "sean muchas más las entrenadoras que cojan las riendas de los banquillos. Solo necesitan una oportunidad que me han dado a mi en el Virgili".