Sergio recuerda que "al Espanyol le va la vida en el partido y a nosotros casi que también"

Sergio recuerda la importancia del choque de este viernes ante su exequipo, el Espanyol. "El equipo ha entrenado bien, hemos estado analizando el partido ante el Real Madrid que fue complicado. Trabajamos muy bien pero nos faltaron cosas con balón. El equipo entendió que el partido era duro, el rival fue superior, lo hemos encajado y ya solo pensamos en el partido ante el Espanyol", explica. Con un cambio de entrenador aún reciente, Sergio reconoce que ya tiene estudiado al equipo de Luis García. "Hemos entendido la idea de juego del rival".

La dinámica del rival cadista es mala, seis derrotas consecutivas, pero eso no quita para que siga siendo peligroso. "El Espanyol por probabilidad está cerca de ganar. Entendemos que para ellos es la vida el partido y para nosotros está muy cerca de eso también. Hay que afrontarlo con la máxima actitud e intensidad. Entender el partido con la misma necesidad que el rival va a ser clave. Si vamos allí pensando en el colchón de puntos estaremos equivocados. Tenemos que pegar un golpe en la mesa porque sería una victoria capital, un antes y un después".

ESCUCHA DEPORTES COPE CÁDIZ

¿Cuál puede ser la propuesta cadista? "Estoy seguro que el Espanyol y su afición va a empujar mucho desde el minuto uno. No voy a dar pistas de lo que vamos a hacer pero entendemos que el inicio de partido va a ser muy importante. Tenemos que salir con esa contundencia con la que salimos habitualmente. Hay que entender todo lo que rodea al partido e ir creciendo. Hay que salir al mismo nivel que el rival", explica Sergio.

Un partido con una carga emocional importante para Sergio por su pasado. "Siempre es bonito jugar ante tu exequipo pero la situación no es tranquila. He sido jugador desde la cantera allí y significa mucho para mi. Le deseo lo mejor al Espanyol pero somos profesionales y ahora mismo defiendo la camiseta del Cádiz. Todo eso no va a quitar el cariño y aprecio que tengo por ese club, yo soy perico pero también profesional. Voy a defender los colores del Cádiz y hemos preparado el partido pensando en ganar".

Y cuestionado por su portero, Sergio se congratula de que haya dudas sobre el meta titular. "Si me preguntaís por la portería me alegra porque David Gil ha estado bien y ha demostrado que es un gran portero. Fuimos parte importante de que David renovara en el Cádiz. Tengo la decisión más que tomada".