Santi Cañizares en COPE: "Hay debate en la portería del Cádiz, la elección de Sergio no es fácil"

¿Hay debate en la portería del Cádiz? David Gil ha hecho méritos más que suficientes con una actuación soberbia ante el Real Madrid para seguir en el once titular. Dicho lo cual, y ante la posibilidad de que Conan Ledesma vuelva tras cumplir su sanción, hay que tener en cuenta diversos factores a la hora de meterse en la cabeza de Sergio, la persona que tomará la decisión de cara al choque ante el Espanyol.

Una elección "nada fácil", tal y como reconoce un hombre que de portería sabe bastante como es Santi Cañizares en los micrófonos de Deportes COPE. El que fuera guardameta de equipos como Celta, Real Madrid, Valencia y la Selección destaca que "la actuación de David Gil fue la mejor de un portero esta temporada en La Liga. Si el Cádiz saca un punto hubiera sido gracias a él ante un Real Madrid. Para mi hay debate y la decisión que Sergio estará más que justificada".

Para 'Cañete' hay posiciones a favor de que juegue uno u otro en la portería amarilla. "Días atrás se decía que no había debate y claro que lo hay. Tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de entender las cosas, por una parte la versión de un entrenador de aprovechar el mejor momento de sus jugadores y ahora David está muy bien y merece seguir, o la otra versión, se marchó Ledesma y es justo que vuelva porque ha sido el portero titular esta temporada. Hay debate y creo que se pueden avalar cualquiera de las dos decisiones que tome Sergio".

A favor de que siga David Gil, Cañizares explica que el eterno suplente amarillo "ha suplido a Conan con nota. Más allá del Madrid es un momento importante para el Cádiz por la situación en la clasificación. El chico ha jugado muy bien y ha demostrado que el Cádiz u otro equipo puede contar con él. Lo que ha hecho está ahí y eso no se le quita nadie".

"No es lo mismo cuando te marchas de un equipo por bajo rendimiento a cuando lo haces por una lesión o sanción. Es difícil saber cuál es la mejor decisión de Sergio pero lo importante, insisto, es que no se ha notado la baja de Conan", añade el exportero.

¿Qué decisión tomaría Cañizares? "Yo me lavo las manos", explica entre risas. "Hay que tomar la decisión estando ahí. Me faltan argumentos para tomar una decisión desde la distancia, quién lo sabe mejor es Sergio. Lo que decida no debe ser un conflicto porque todos los días el entrenador gestiona y toma decisiones que por supuesto hay que aceptar".

"Con la gestión del Cádiz lo normal es que se salve"

Al respecto, conocidas son las críticas que en su día Cañizares hizo sobre Conan Ledesma. Un portero que ha evolucionado mucho en los últimos años y sobre el que no ha diferido mucho su opinión pero sin obviar todo lo que le ha dado al Cádiz. "Conan no es un buen portero técnicamente pero lo suple con condiciones extraordinarias: personalidad, carácter, liderazgo, agilidad, concentración y trasmisión al resto del grupo. He sido un portero que siempre me ha gustado la técnica en la portería y por eso Conan no me convence en ese aspecto, pero ello no quita para reconocer otros aspectos también muy importantes".

Y más allá del debate en la portería, Cañizares ve al equipo cadista con muchas posibilidades de salvarse esta temporada. "El Cádiz tiene detrás una buena gestión y eso es clave. El jugador está a gusto en el Cádiz, con sentimiento de pertenencia y compromiso. Lo normal es que cuando un club está bien gestionado cumpla el objetivo", concluye Cañete.