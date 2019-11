Sergio Ramos: «Tengo buenos recuerdos de Cádiz y sus carnavales»

Estando en Cádiz, era menester que se le preguntara por Cádiz y por el Cádiz CF al capitán de la selección española. A Sergio Ramos se le ve como en su casa y en todo momento mostró una sonrisa. Hasta en las preguntas más comprometidas, que desde luego no fue la que cerró su comparencia.

Al sevillano se le preguntó por qué recuerdos le trae Carranza y ya él solito se extendió hablando del Cádiz CF, de Cádiz y de sus Carnavales.

De entrada, se refirió al conjunto líder de Segunda. «Claro que me gustaría que subiera ya que es un equipo andaluz y que siempre se ha caracterizado por tener una grandísima afición. Carranza es uno de esos campos únicos que uno siempre se lleva un gran recuerdo».

Sin detenerse, el central del Real Madrid no pudo abstraerse de su memoria y de lo que siempre ha sido la ciudad vecina con playa que ha tenido al lado suya. Con playa y con fiesta. «Siempre que pienso en Cádiz no solo pienso en fútbol sino también cuando venía con mis colegas a los Carnavales cuando podía salir a la calle sin que la gente me mirase. Me trae muy buenos recuerdos esta ciudad».