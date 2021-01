Saponjic, nuevo jugador del Cádiz: ¿cómo juega?

Saponjic ya es nuevo jugador del Cádiz CF. Un futbolista con poco protagonismo en el Atlético de Madrid pero que viene a refozar y sobre todo despuntar en las filas amarillas. Serbio, 23 años, corpulento, el jugador no ha contado para Simeone pero el cuadro colchonero quiere tenerlo en propiedad y por eso lo cede al conjunto gaditano.

El periodista Antonio Ruiz, fiel a la actualidad del Atlético, reconoce que "es un delantero corpulento y que tiene altura, va bien por alto. No ha contado mucho y lo mejor es que salga para tener minutos".

Lleva un año y medio a las órdenes pero sus cifras hablan en realidad de un delantero con pocos minutos a las órdenes de Simeone. Desde que llegó al Atlético, Saponjic solo ha jugado 85 minutos repartidos en cuatro encuentros, sin haber anotado ni asistido todavía. La temporada temporada pasada debutó en Copa del Rey frente al Cardassar, contra el que jugó 21 minutos en los que a punto estuvo de asistir a un compañero. Y este año fue testigo directo de la debacle rojiblanca en Copa ante el Cornellà, donde también tuvo minutos sin mayor éxito.

El delantero podrá jugar la semana que viene ante e su exequipo en el Cádiz - Atlético que se disputará en Carranza.

Por su parte, el equipo se ejercitó en la Ciudad Deportiva por última vez antes del choque ante el Sevilla FC de mañana a las 16:45 horas en el Sánchez-Pizjuán. El equipo cadista trabajó desde las 10:30 horas en el Campo Ramón Blanco para llevar a cabo una dinámica sesión dirigida a llegar en las mejores condiciones al enfrentamiento ante el cuadro sevillista.

Entre las novedades se encontró el recién incorporado delantero Ivan Saponjic, que participó en rondos, partidillos en espacios reducidos y ejercicios de ataque a portería en velocidad. El serbio ya se encuentra integrado en el plantel a las órdenes de Álvaro Cervera.

Cervera: "Saponjic puede dar el nivel"

Este viernes, se le preguntaba a Cervera por esta adquisición que viene en forma de cesión hasta final de curso. «Siempre hemos dicho que nos hacía falta velocidad. Viniendo de donde viene seguro que nos puede ayudar. Lo que hemos podido ver es un futbolista que puede dar el nivel y nos puede ayudar», dijo el entrenador del Cádiz CF sin tampoco ahondar mucho.

Cervera no sabe por quién ocupará Saponjic la ficha. «No sé quién va a salir por Saponjic. En principio es un jugador que viene a echar una mano y que viene a cubrir un puesto. Nunca he dicho que no viniera, si puede echar una mano y ayudar mejor», repitió.

