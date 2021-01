Cádiz - Levante: Punto de oro de la resiliencia amarilla (2-2)

Enorme punto el que el Cádiz CF logró sumar ante el Levante en Carranza. Un rival que, por calidad y plantilla, es muy superior al conjunto gaditano pero que no fue capaz de meterle mano a una escuadra gaditana que compite, pelea y lucha como nadie.

Ese es el valor de la resiliencia cadista. El mérito de un equipo que cree a pies juntillas en la filosofía de su entrenador y que tiene que hacer mil cosas para sumar puntos pero al final lo consigue y lo logra.

Un Cádiz que salía mermado por las bajas con Jairo en la izquierda y Garrido en el doble pivote y que muy pronto se adelantaba en el marcador con un buen gol de Perea. El Levante respondía y se llegaba a poner por delante en apenas unos minutos con un doblete de Roger.

Sin embargo, antes del descanso el marcador reflejaba la igualdad en ganas y coraje del conjunto cadista que marcaba a balón parado gracias al cabezazo de Cala.

En la segunda parte, el Levante rozó el gol pero no encontró su recompensa gracias al sufrimiento de un equipo que lo deja todo en el campo. ¿Valdrá todo ello para la segunda vuelta? Queda claro que la parte más dura está por llegar pero este Cádiz ya suma 24 puntos y tiene buena parte del camino de la salvación más que recorrido.

Cervera: "Nos cuesta mucho sumar un punto"

Un punto, muy valioso. Un empate que tiene su peso en oro porque para Álvaro Cervera la mayoría de rivales a los que se enfrenta su equipo son mejores en calidad y en plantilla, por tanto el mérito de este Cádiz no deja de ser enorme. Ante el Levante, el técnico reconcoe que costó lo lindo conseguir el empate.

"El partido no es que no me haya gustado. Es la sensación siempre de jugar ante un rival que hace más cosas que tú y mejores. Hacemos algo bien pero en cuanto el rival fuerza la maquina le da la vuelta al marcador. Empatamos e intentamos guardar ese punto porque sabes que si dejas especios te pueden marcar porque son buenos futbolistas que llevan años en Primera y deciden".

El entrenador cadista lo explica de una manera bastante clara: "Esa sensación de ir muy a lo justo a todo lo que deamos y aun así nos cuesta mucho sacar un punto".

Las bajas obligaron al entrenador cadista a a jugar con Jairo en el lateral zurdo. El canario lo pasó mal en al primera mitad, cosa que comprende el entrenador. "No es la posición habitual de Jairo. Ha sufrido en la primera parte porque le buscaban el dos contra uno. En la segunda parte hemos puesto a Salvi para que le echara una mano en defensa y ha sufrido menos. Ha hecho lo que ha podido en una posición que no es la suya", apuntaba.

FICHA DEL PARTIDO

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Garrido, Jonsson (Bodiger, m.86), Álex Fernández, Perea (Salvi, m.67); Negredo (Alejo, m.74), Lozano (Giménez, m.86).

Levante: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo (Vezo, m.65), Clerc; Radoja, Malsa (Melero, m.65), De Frutos (Son, m.87), Morales; León (Rochina, m.86), Roger (Dani Gómez, m.70).

Goles: 1-0, M.4: Perea. 1-1, M.7: Roger. 1-2, M.11: Roger. 2-2, M.28: Cala.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó con cartulina amarilla al visitante Duarte y a los locales Lozano, Cala y Alcalá.

Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin público.

