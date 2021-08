Sandra Golpe: "Es un orgullo como mujer y gaditana pregonar el Trofeo Carranza"

La presentadora de informativos de Antena 3 Televisión, Sandra Golpe, será la encargada de pregonar el torneo gaditano en el salón de plenos del Ayuntamiento, antes del duelo entre el Athletic y el Atlético de Madrid femenino. Un acto siempre emotivo que en esta edición, de nuevo femenina, ha correspondido pregonar a la periodista nacida en San Fernando. "Todo un honor", como ella misma reconoce en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

Golpe es todo agradecimiento. "Me alegra mucho que mi tierra se haya acordado de mi, el Trofeo Carranza es algo muy grande para Cádiz y su provincia. Estoy muy orgullosa como mujer y gaditana pregonar un torneo tan importante que además es femenino", reconoce feliz la periodista de Antena 3.

El acento gaditano no esconde cuando uno charla con la pregonera del Trofeo. "Cuando tengo que hacer el informativo trato de no comerme las palabras pero yo estoy muy orgullosa de mi acento y de ser de Cádiz, eso lo llevo a gala".

Un mensaje de otro gaditano conocido en el mundo de la televisión fue el detonante para que Sandra Golpe fuera finalmente elegida como vocera del Trofeo de los Trofeos en esta edición de 2021.

"José Yélamo es el que me manda un audio y me dice si me gustaría ser pregonera del Trofeo Carranza. Le respondí que sí, sin duda, y luego el Cádiz CF se puso en contacto conmigo. En la vida habría pensado que yo iba a tener ese honor. Hay cadistas en muchos lugares de la provincia, no hace falta ser de la capital, porque el amor a tu tierra va con uno mismo. Si miramos a la ciudad de Cádiz el Carnaval y el Trofeo son sus dos grandes citas del año. Estoy contenta y muy agradecida al Cádiz porque una por cosas de la vida tiene que salir de su ciudad y que luego te llamen para un reconocimiento así es muy bonito".

¿Cómo será su pregón? "Todo lo que voy a decir lo haré con el corazón en la mano. No pretendo hacer una obra de arte ni ser una pregonera, yo soy periodista y de informativos, tengo muy poca gracia", responde entre risas. "Solo quiero dar mi agradecimiento, mi sentimiento y recordarle a las jugadoras de los dos equipos que vienen a un Trofeo como el Carranza".

Sentimientos a flor de piel los que aparerán cuando comience a hablar del Trofeo de los Trofeos. "Me pongo nerviosa cuando estoy en el informativo porque tenemos una responsabilidad. Hacemos un programa líder al que le pones toda la intención. No obstante, todo ello no tiene nada que ver con ser pregonera porque el sentimiento que le pones es máximo cuando además tu familia está delante de tí".

Potenciar el fútbol femenino

Respecto a la salud del torneo gaditano, Golpe anhela un Trofeo parecido al masculino con la participación cadista. "Espero que el Cádiz femenino esté pronto en el torneo, ya se que el equipo masculino tardó muchos años en participar. Espero que las chicas del Cádiz lo hagan más pronto que tarde".

Precisamente, la periodista de La Isla explica que "el cadismo no va a desaparecer y el Carranza tampoco. Está muy arraigado desde siempre y aunque yo no iba al fútbol pero sí iba a las famosas barbaocas. Estaban muy completas, con sus muebles y todo. ¿Quién no ha pasado una noche del Trofeo en la playa? Era un espectáculo visual impresionante y aunque terminaron hay que recordarlas de manera nostálgica", apunta, mientras se intuyen esos momentos en las noches del Trofeo.

Y todo ello sin perder de vista el devenir del equipo cadista. "Siempre estoy mirando de reojo lo que hace el Cádiz CF. Desde hace muchos años he sufrido y vivido los momentos duros y bonitos del equipo. Recuerdo llamadas de mi padre diciéndome que habíamos bajado alguna campaña. He seguido siempre al Cádiz y me alegra mucho que ahora le dé su sitio al fútbol femenino. Estamos evolucionando en un deporte tan masculino como el fútbol que por fortuna le está dando su espacio por derecho a la mujer".

