Florin Andone: "Si alcanzo mi nivel estoy seguro que vamos a disfrutar todos"

El delantero centro Florin Andone fue presentado como nuevo jugador del Cádiz CF este mediodía en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla. Jorge Cordero y Enrique Ortiz se encargaron de presentar al futbolista ante los medios de comunicación. "Es un delantero con mucho carácter, fuerte, intenso, capacidad de trabajo, buen juego de espaldas y buen rematador. Reúne las condiciones que nos hacían falta", explicó Cordero antes de pasar la palabra al jugador.

Junto a Enrique, Cordero forma parte de una «dirección deportiva que ha querido reforzarse con un delantero de estas características», dijo sobre Andone, que escuchaba atento justo al lado.

Cordero habló de Andone. «Su forma de juego es adecuada a lo que el míster nos pedía. Tiene carácter, es fuerte, intenso y trabaja mucho. Juega bien de espaldas, va a la pelea y el cuerpo a cuerpo. Son características de un delantero que necesitábamso en la plantilla».

El ariete rumano pronunció sus primeras palabras como cadista. «Lo que más me atrajo del Cádiz CF ha sido el cariño constante que me ha mostrado. Hemos hablado mucho y al final creo que puede ser un proyecto que me venga bien porque el Cádiz CF es un equipo peleón y de mucha intensidad. Tiene un estilo muy definido, soy un jugador que me gusta trabajar y el estilo del equipo y el mío puede compaginar bien. Me tengo que poner bien físicamente, estoy sano y con mucha ilusión. Ha sido la elección perfecta para mí», dice un jugador que el año pasado se lo pegó en blanco tras una operación.

De la misma forma, se refirió a esa lesión que tanto preocupa a los cadistas por si vuelve a dar la cara. En este aspecto, el rumano tranquilizó a las masas. «La lesión ya forma parte del pasado. La temporada pasada estaba listo para jugar pero el Brighton estaba salvado y no nos quisimos arriesgar. Me he cuidado mucho durante la pretemporada y no he parado. He estado entrenando del primer día al último. En la última semana he bajado un poco los entrenamientos porque las negociaciones iban bien y no quería arriesgar. En cuanto pase unos días y las piernas estén ágiles estaré para jugar si el míster lo necesite», afirmó.

Reivindicarse sin lesiones

El internacional rumano se refirió a su regreso al país donde fue feliz vistiendo los colores del Córdoba, con el que ascendió y jugó en Primera, y del Deportivo. «Volver a España es volver a mi casa, me he criado aquí. Me han hecho sentir uno más y me siento muy cómodo. Cádiz me recuerda a Córdoba por su gente. Quiero volver a sentirme feliz conmigo mismo y demostrarla en el campo. Quiero ser feliz fuera del campo para centrarme a tope».

���� ¡El equipo entrena con la presencia de @FlorinAndone11! pic.twitter.com/8fc6bKbDKx — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 24, 2021

Llega a un equipo con Negredo como mayor referencia y con compañeros que no le pondrán fácil jugar todos los minutos, pero destaca esa pugna para que el colectivo incremente el nivel. «La competencia es muy sana, para mi somos todos compañeros y tenemos que estar disponibles para el cuerpo técnico. Tengo 28 años y me he equivocado muchas veces y la vida me ha puesto en el camino. Es un placer estar aquí y no es competencia lo que tengo. Estoy para ayudar y si no juego de titular no pasa nada, estoy para ayudar»

Andone recuerda la vez que jugó contra el que hoy es su equipo. «Me enfrenté al Cádiz CF en una pretemporada. Tengo compañeros que han jugado aquí. Me he metido en internet y he mirado muchas cosas. La gente de Andalucía es muy pasional. Siento Cádiz como Córdoba, gente que quiere ganar y ver bien a su equipo y gente muy cercana. Para todos los equipos lo más importante es que esté la gente detrás».

Entre medias, Cordero matizó que la opción de compra «no es obligatoria» a diferencias de las que aún colean en el Cádiz CF de los Alejo, Malbasic y demás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Andone quiso dejar claro sus agradecmientos. «Todo el cariño que me ha mostrado el Cádiz CF es importante. No tengo nada de presión y lo único que le pido a Dios es estar sano porque no lo he pasado bien cuando he estado lesionado. Si alcanzo mi nivel estoy seguro que vamos a disfrutar todos».