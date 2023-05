"Ramón Blanco sufrió mucho en su última etapa en el Cádiz, le afectó"

Ramón Blanco, el hombre de la camiseta rosa y del amor a unos colores, se marchaba hace diez años casi de repente y sin esperarlo. Cádiz y el cadismo ponían el epílogo a un año horrible con la pérdida de un símbolo y de un hombre que lo dejó todo por su club.

Un jugador que fue entrenador para terminar de comentarista y volver a ser entrenador. Porque Blanco no dudó cuando a finales de 2012, unos meses antes de su fallecimiento, el mal recordado Alessandro Gaucci le llamaba para coger las riendas del Cádiz tras el desastre de Alberto Monteagudo. Muchos trataron de quitarle la idea a Ramón, eso era meterse en un lío muy gordo tal y como estaban llevando la gestión del Cádiz. A la vista está que tiempo más tarde los administradores concursales quitaron la gestión de la entidad a los falsos cumplidores de Sinergy.

Pero Ramón, a pesar de que vivía de una manera cómoda en la televisión municipal, no dudó en volver al ruedo y ponerse el chandal. Cogió al equipo de su vida para dirigirlo solo en tres partidos en los que no fue capaz de remontar el vuelo de una plantilla perdida en todos los sentidos. Para el recuerdo su imagen en San Pablo, el campo del Écija, en el que el Cádiz cayó derrotado y donde Ramón se vio sin ideas y dando gritos a un equipo que había bajado los brazos.

"Yo le dije que no volviera al Cádiz, su mujer y muchos amigos también", explica en Deportes COPE Antonio Díaz, su compañero en televisión y buen amigo. "Él tenía una fe ciega en volver al Cádiz, yo le insistía que la plantilla del equipo era muy mala pero él decidió volver. Recuerdo el partido en Écija en el que Ramón estaba con las manos atrás en el banquillo sin saber que hacer. Ese equipo se salvó porque el Sanluqueño echó un cable muy bueno", destaca Antonio Diaz.

Una etapa que le pasó factura a Ramón Blanco. "Él sufrió mucho. Su mujer le decía que no se fuera de la televisión, yo le decía lo mismo. Él pensaba que iba a sacar al Cádiz adelante pero no hubo manera. Luego quiso volver a la tele y no pudo ser. Ramón sufrió mucho esta etapa y le afectó".

Antonio Diaz repasa también la actualidad del Cádiz y mantiene su ilusión en la salvación. "Veo factible que el Cádiz se salve. Tiene capacidad para hacerlo y compite bien. El club está muy bien pero es incomparable a la época de Manuel Irigoyen. Ahora falta que se aclaren muchas cosas", destaca Díaz.