Rafael Contreras, en COPE: "Un estadio nuevo en Cádiz es el sueño de todos"

Rafael Contreras, vicespresidente del Cádiz CF, ha estado en los micrófonos de COPE Cádiz repasando la actualidad y el partido del domingo ante el Real Madrid. "La primera sensación que tiene uno es que competimos ante los mejores y que el Real Madrid viene a un campo muy complicado para cualquier rival. Tenemos que felicitarnos porque el Cádiz sigue en la élite". Un partido sin más entradas a la venta ya que todo se ha vendido. "Queda claro que el desborde es absoluto, tenemos el estadio copado y no hay duda que podríamos llenar un estadio más grande. Hay mucho cadista que no tiene la posibilidad de venir a ver su equipo, ya no solo contra el Real Madrid, sino cualquier fin de semana".

"Recibo muchos mensajes pidiéndome entradas pero el presidente recibe mucho más, el teléfono le echa humo. Siempre quieres ayudar a mucha gente pero en estos partidos es complicado".

El dirigente entiende que "podemos ganar al Real Madrid. Somos un equipo fuerte en casa aunque es cierto que llevamos semanas sin competir. Todos los rivales sean grandes o chicos ya no vienen a nuestro estadio con la seguridad de que pueden ganar, vienen entendiendo que tienen trabajar mucho para sacar adelante el partido. El equipo necesita ganar pero estamos en nuestra pelea y no le vamos a regalar nada al Real Madrid. Tenemos que ser competitivos siempre".

Sobre un estadio nuevo, Contreras recuerda el compromiso del club de que el Cádiz jugará al fútbol en la ciudad. "El estadio se ha quedado pequeño, es una realidad, y volvemos al tema de siempre, nosotros vamos a jugar en Cádiz y si tenemos alguna alternativa en la ciudad la encontraremos y sino seguiremos como estamos".

Hace un mes se presentó el Sportech City con las ausencias significativas de Teófila Martínez y Fran González, Autoridad Portuaria y Zona Franca, respectivamente. "Entiendo que cada uno tiene una agenda diferente, no hacemos las cuentas en términos de respaldo si vienen o no. Es un proyecto que interesa a todos y a todas las administraciones. La valoración del club es sencilla, seguimos con la mano tendida permanente y trabajando para que nuestro proyecto salga a la luz". ¿Avances desde hace un mes? "Siempre los hay, lo importante es que al final se vea el resultado y muchas veces hacerlas públicas no ayudan. Las cosas se tienen que digerir poco a poco".

El crecimiento del club tiene en el Sportech City una herramienta importante. Contreras recuerda que "es algo fundamental porque lo importante es generar recursos que luego lo apliquemos al verde. Somos un club de fútbol y tenemos que usar una pata de crecimiento empresarial que ayude al propio equipo. El Cádiz está atento a cualquier oportunidad que nos genere recursos para mejorar el equipo".

"He percibido casi de manera unánime un apoyo enorme al proyecto del club y que sea una realidad. Tenemos que tener la esperanza de que los proyectos en Cádiz cuajen. Quizás algo mal estaremos haciendo cuando más de un proyecto no sale adelante en la ciudad. Habría que hacer más autocrítica para entender qué sucede. Somos una sociedad milenaria qu enos gusta debatirlo todo pero luego hacerlo es otra cosa. Somos muy cainitas y españoles en este sentido", apunta Contreras.

"La provincia de Cádiz lo tiene todo y la capacidad de riqueza que tiene es enorme. Debemos creernos que podemos hacerlo juntos, si todo el esfuerzo que se dedica al derrotismo lo dedicáramos a construir nos iría mejor a todos. El gaditano profesionalmente es de lo mejor del mundo y trabaja fuera de Cádiz de manera espectacular con un nivel profesional muy alto".

La imagen del Cádiz dentro de diez años. ¿Cuál sería? "No me gusta hacer la proyección a tantos años. Lo que veo a día de hoy es una provincia cadista, un estadio nuevo en la ciudad de Cádiz sería el sueño de todos y un club afincado en Primera División y llegando a cotas que nunca antes hemos tocado. Que el Cádiz siga haciendo feliz a mucha gente estando en Primera División".

El futuro del club

"No sé si estaremos dentro de diez años porque todo tiene una etapa y un desgaste. En algún momento se producirá el relevo natural de las cosas, esto tiene mucho desgaste. Una de las cosas que más admiro de Manuel Vizcaíno es que lleva diez años en el Cádiz y lo está haciendo con una entereza loable. Entiendo al final que el cargo es el que es y tiene una responsabilidad. Cuando estás en el cargo el desgasate es enorme y todos somos personas. Manolo va a hacer una década y el desgaste va a ser tremendo, su lucha ha sido incansable, el otro día veía una foto de cuando llegó con una de ahora y se ve el desgaste y todo lo que ha hecho en este tiempo. Seguramente el reconocimiento al presidente será a posteriori como suele pasar. Estamos en la segunda mejor etapa deportiva de la historia del club y en la mejor en matería económica".

"Yo llevo menos años y por tanto menos desgaste pero lo que es una relidad es que tanto Manolo como yo tenemos mucha ilusión. No quiero mirar a diez años vista, miro a esta temporada haciendo proyectos que supongan un antes y un después en el club".