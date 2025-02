Racing 2-3 Cádiz: así vivimos el partido y cantamos los goles cadistas en COPE Cádiz

Enorme victoria del Cádiz en El Sardinero, el campo del que hasta esta jornada era el líder de Segunda División. El mejor partido del cuadro cadista esta campaña lo hizo en la jornada precisa, dando un golpe en la mesa y demostrando que hay calidad y equipo para conseguir algo más que la permanencia esta temporada.

Tres goles amarillos que pudieron ser muchos más y un sufrimiento innecesario en la recta final, gracias también a un árbitro que anuló de manera inexplicable el cuarto tanto de Matos.

El choque comenzó, como era previsible, los cántabros llevaban la iniciativa en el juego ante el equipo de Gaizka Garitano, que estaba bien plantado en el terreno de juego, sin conceder muchos espacios y, cuando recuperaba el esférico, trataba de realizar transiciones rápidas para conectar con Ontiveros, Sobrino y Chris Ramos e intentar sorprender a su rival. El Cádiz estaba interpretando bien el partido y, con el paso de los minutos, se fueron sucediendo cada vez con más intensidad las llegadas de los amarillos a las inmediaciones de la portería de Ezkieta.

El partido estaba abierto y, pese a que Rober González pudo adelantar al Racing de Santander con un centro envenenado que se estrelló en el larguero, Chris Ramos y Climent y, sobre todo, De la Rosa, también dispusieron de ocasiones de peligro para adelantar a los gaditanos. Sin embargo, fue Ontiveros quien abrió el marcador, cerca del descanso, en una espectacular jugada individual, en la que fue buscando el tiro avanzando por el borde del área del Racing para, desde la frontal, lanzar un potente disparo que se coló por la escuadra del guardameta racinguista.

Nada más comenzar la segunda mitad, Chris Ramos tuvo en sus botas una clarísima oportunidad para ampliar la ventaja de su equipo, pero no estuvo acertado en el uno contra uno ante Ezkieta que, dos minutos después, cometió un penalti sobre el propio Chris Ramos. Álex Fernández no perdonó desde los 11 metros y el Cádiz comenzaba a encarrillar una nueva victoria para continuar con su buena dinámica desde la llegada de Garitano al banquillo.

El Racing no tenía claridad de ideas, le faltaba velocidad en la circulación del balón y el Cádiz, que no sufría para mantener su ventaja, encontraba con facilidad a Chris Ramos a la espalda de la adelantada defensa verdiblanca. Así llegó el tercer tanto de los gaditanos, en un balón en profundidad que dejó solo a Chris Ramos ante Ezkieta y, esta vez, el delantero no falló.

El conjunto santanderino esta vez reaccionó rápido con el tanto de Pablo Rodríguez a la salida de un córner y, a falta de media hora de encuentro, la grada de El Sardinero todavía creía en una posible remontada local, un sentimiento que se acentuó con el gol de Karrikaburu de cabeza tras el lanzamiento de una falta.

Con diez minutos por delante, más el añadido, el Racing de Santander empujó en busca de un empate que, dado el discurrir del encuentro, hubiera sabido a triunfo, pero el Cádiz aguantó el embate final de los verdiblancos y se llevó una importante victoria para continuar con su racha ascendente que le sigue acercando a los puestos de arriba de la clasificación.