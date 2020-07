"Lo que ha conseguido el Cádiz CF es enorme pero nos ha quedado un sabor agridulce al final"

Manolo Pérez es uno de los jugadores que sabe lo que es ascender a Primera con el Cádiz CF y jugar en la máxima categoría. El exfutbolista amarillo habla en COPE de lo que ha sido la temporada.

"El Cádiz CF ha hecho una primera vuelta espectacular, sin jugar un gran fútbol es un equipo muy sólido y con mucha solidaridad. Ha hecho la mejor primera vuelta de la historia pero en la segunda ha estado peor y no ha quedado ni campeón, que es una cosa mínima pero me ha quedado un sabor agridulce. Ha hecho una temporada brutal pero las últimas jornadas me ha dejado un sabor agridulce"

Para Manolo Pérez, "este año el Cádiz CF lo ha tenido todo de cara pero me hubiera gustado haber quedado campeón, ganar algún partido más y haber jugado mejor". No obstante, apunta que "aunque nos queda un sabor amargo que se palpa en la afición lo que se ha conseguido es enorme".

"Lo de los rivales ha sido una locura pero han perdido cada dos por tres. Ojo que el Cádiz tiene su mérito porque la primera vuelta ha sido una locura y estaba ya ascendido. Muy mal tenía que hacerlo en la segunda vuelta para no ascender y al final ha sido así", explica el exjugador amarillo.

Comparación con el año de Chapín

Manolo Pérez compara este ascenso con el que él y el resto de su equipo consiguieron hace 15 años en Chapín. "Nuestro año costó una barbaridad. Evidentemente no hicimos la primera vuelta que ha hecho este Cádiz pero nosotros no hemos tenido el margen de error que ha tenido el Cádiz actual, gracias a sus propios resultados pero también a lo que han fallado al final de temporada los propios rivales. Todo se le ha puesto de cara para conseguir el ascenso, lo ha tenido todo para ascender", recuerda el exjugador amarillo.

Cervera y los fichajes

De cara a la temporada del año que viene, el catalán apunta que "en Primera División todo cambia y hay que reforzarse muy bien. En nuestro año nos faltó mejor equipo para lograr la permanencia".

Para Manolo Pérez, "Cervera ha sido uno de los grandes artífices del ascenso. Me gusta otro tipo de fútbol pero entiendo que el trabajo que ha hecho ha sido impresionante".