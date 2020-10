Poli Rincón da sus opciones al Cádiz CF: "No va a ser un partido plácido para el Real Madrid"

Exjugador de Real Madrid y Betis, actualmente comentarista de los partidos del equipo blanco en Tiempo de Juego, Poli Rincón analiza el choque de este sábado entre el conjunto merengue y el Cádiz CF.

"Siempre que iba a Carranza la experiencia era extraordinaria, yo no he tenido malos recibimientos y no he tenido ningún problema nunca en Cádiz. Siempre me ha encantado jugar en Cádiz porque es una ciudad única, siempre me he sentido querido en Cádiz", reconoce Rincón en COPE Cádiz.

Poli guarda buenos amigos de Cádiz. "Carmelo es un gran amigo, hemos sido incluso compañeros y tenemos una gran relación de amistad. Es uno de los grandes jugadores del Cádiz pero también me quedo con los hermanos Mejías y por supuesto con otro grande como Mágico", reconoce el exfutbolista.

¿Puede el Cádiz ganar al Real Madrid?

El exfutbolista blanco da sus opciones a los amarillos. "Puede pasar cualquier cosa en La Liga que estamos. Hace poco ganó el Cádiz CF en Bilbao con dos jugadores menos. Ni Madrid ni Barcelona andan bien porque está siendo una Liga muy rara. El Cádiz tiene sus armas para ganar y tendrá oportunidades. Es importante que aproveche las oportunidades que tenga porque lo normal es que un equipo como el Madrid no falle, aunque hay que reconocer que le cuesta hacer gol".

"Está claro que el favorito es el Real Madrid pero el Cádiz es un equipo aguerrido que sabe a lo que juega con un entrenador que sabe lo que hace y que viene demostrando muchas cosas desde hace temporadas. No va a ser un partido plácido para el Real Madrid, estoy seguro".