Pérez Herrera: «Me voy con la conciencia tranquila y con más cariño del que esperaba»

El técnico del San Fernando CD José Pérez Herrera ha dado a conocer, a través de una carta publicada en la web del San Fernando, su decisión de desligarse del club isleño, aunque quedó renovado automáticamente al quedar entre los diez primeros clasificados.

"Es momento de cerrar una fructífera etapa, de la cual no podía despedirme sin agradecer a tantas personas que me han facilitado y me han acompañado durante estos dos años llenos de emociones, de superaciones, de ilusiones y de sueños hechos o casi hechos realidad. Ha sido una decisión dura y dolorosa, pero sin duda justa y necesaria para todas las partes".

"Agradecer en primer lugar a aquellas personas que me dieron la oportunidad de dar el salto a 2a División B, que aunque al inicio no saliera como nos hubiera gustado, si pusieron su granito de arena para lo que luego se fue convirtiendo".

El exentrenador azulino explica en Deportes COPE los motivos de su marcha.