Paco González: "El Cádiz CF ha sido ejemplo de muchas cosas durante el confinamiento"

Durante el confinamiento el Cádiz CF ha sido uno de los grandes protagonsitas por diversas razones, entre ellas el 'caso Fali'.

Muy cerca de todo ello, viviéndolo en primera línea y desde las ondas, ha estado el director de 'Tiempo de Juego'. Desde la Cadena COPE, Paco González, simpatizante cadista, ha sido fiel testigo de cómo la entidad ha lo ha gestionado todo en un programa que se ha reinventado durante el confinamiento sin fútbol y sin deporte.

"Han sido tres meses muy intensos para el equipo de producción del programa. Teníamos una obligación de estar con los oyentes, los que nos oían y los que se podían acercar. Hemos tenido nuevos oyentes que se han acercado al programa. Cuando esto empezó no sabíamos cuánto iba a durar. Las primeras semanas no teníamos ni idea si esto iba a ser para tres meses o para cinco, no pensábamos que el fútbol iba a volver y que ahora lo vaya a hacer y con público nos parece una película de marcianos", explica.

La actuación del Cádiz CF

Respecto a todo lo que se ha vivido en torno al club cadista, Paco González reconoce que "el Cádiz CF eramos todos durante el confinamiento", explica el periodista en Deportes COPE Cádiz. "En cualquier familia hay gente más lanzada y otras más temerosas con el virus. Fali, por ejemplo, representaba esa parte que no sabía que podía pasar con la enfermedad, lo representaba perfectamente y lo escenificó con unas declaraciones llamativas. Ha hecho una evolución perfecta de una persona que supera sus miedos para hacer lo que hay que hacer. Nadie te asegura que en la cueva no vas a coger el virus".

Al respecto, González destaca la gestión y la manera de actuar del Cádiz CF, no solo con el caso de Fali. "El Cádiz ha sido algo más que Fali. Ahora luzco una maravillosa camiseta que pone 'gracias' que es un síntoma de todo lo bueno que se ha hecho. El Cádiz CF ha sido ejemplo de muchas cosas, de comprensión con el miedo y sobre todo de compromiso, por ejemplo el del vestuario. Ha sido un comportamiento de club y equipo magnífico", apostilla el periodista.

Las opciones de ascenso del Cádiz CF

"Estoy jiñao", explica entre risas Paco González sobre la vuelta de La Liga y la pelea cadista por el ascenso. "No tengo ni idea de qué va a pasar. Sin público en las primeras jornadas el factor local no va a influir, quién sabe. Hay jugadores que entrenan bien y juegan mal por la presión del público y a lo mejor ahora resultan decisivos. No tengo ni idea de lo que va a pasar, el Cádiz CF estaba muy bien y a saber que pasa ahora. Tengo claro que mi deseo para la próxima temporada es un Real Madrid - Cádiz CF en el Bernabéu.

¿Debería el Cádiz CF renovar a Álvaro Cervera? Paco González opina y responde a la gran pregunta, aún sin respuesta, que muchos aficionados amarillos llevan tiempo haciéndose. "Cuando un entrenador te sube un equipo merece la renovación pero he visto casos contrarios por ejemplo el de Bordalás en el Alavés cuando lo subió a Primera. No sé qué va a pasar".

Lo que tiene claro el director de Tiempo de Juego es que el arranque de la competición será clave. "Lo esencial van a ser las dos primeras jornadas. El equipo que gane las dos primeras jornadas va a sentir que le he cogido el gusto a la competición, me parece esencial el arranque y que los jugadores salgan contentos. En las primeras jornadas no va a haber público y es importante que los equipos se sientan superiores. Ahí todo es once contra once y no influyen en otras cosas".

Tiempo de Juego, algo más que radio

Tiempo de Juego se ha reiventando siendo algo más que un programa de radio. "No era el momento de hacer radio grabada, sino estar cerca de la gente, resolver dudas y dar mucha información, reconoce González que insiste: "Había que contarlo todo, lo bueno y lo malo. Es verdad que el confinamiento ha unido mucho a las familias también".

¿Cómo ve Paco González la vuelta del fútbol? "Ahora estoy suspirando. Cuando has pasado un gran susto o te has bajado de una atracción. Parece que lo peor ha pasado y esas ganas de hacer una vida más o menos normal, que haya fútbol, gente en las gradas, todas esas cosas que van a ir sucediéndose semana a semana son aspectos alentadoras.

