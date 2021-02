Paco González: "El Cádiz ya ha puesto todas las mejillas"

Sigue la ola y no para hasta el momento. La vorágine de los árbitros, el VAR y todo lo que está aconteciendo en torno al Cádiz en las últimas horas continua. Sobre todo tras el inicio de expediente por parte de la Federación a Manuel Vizcaíno por sus declaraciones en Tiempo de Juego.

Una situación que no acaba, pero ¿tiene motivos el Cádiz para sus quejas?. Paco González, director de Tiempo de Juego, y seguidor cadista analiza la situación en Deportes COPE Cádiz.

"Cuando uno tiene motivos para quejarse hace bien en quejarse. Si el Cádiz no lo hacía iba a provocar un desánimo en la afición. El Cádiz ya ha puesto todas las mejillas que tenía y tenía motivos más que suficientes para alzar la voz. Ojo, no sé si esto servirá para algo pero lo que está claro es era el momento", explica.

González recuerda que "no es normal que el Cádiz no tenga aún un penalti a favor y que haya penaltis muy claros que no se piten. Incluso aquel penalti de Foulquier, reconocido por un error por el CTA. Hay muchos pequeños fallos, otros más grandes, y algo que fastidia mucho que es la comparación. Si la mano de Negredo es penalti, la de Pere Milla ante el Elche también lo es".

La sanción a Cervera

"Lo más grave es la sanción a Álvaro Cervera. Hubo una prisa extraordinaria para sancionar a Cervera". El director de Tiempo de Juego habla de la respuesta de la Federación. "Era un poco la esperada. La Federación protege a los árbitros y es lo que hay".

El rendimiento deportivo

Paco habla también de las posibilidades del Cádiz en la búsqueda de la permanencia. "Presumo de conocer bien al equipo y veo cuando entra bien o mal a los partidos. Frente a la Real entró regular y ante el Atlético lo hizo muy bien. El Cádiz tiene que retomar la idea de equipo competitivo que está mostrando toda la temporada".

"Hay tramos del calendario que peores y mejores. Las rachas de la suerte te van y te vienen. Hasta que lleguen las buenas rachas de suerte, árbitros y salud, la idea del equipo tiene que ser seguir creyendo y haciendo lo que pide el entrenador. Me parece que se puede ser optimista porque el nivel general de los equipos de la permanencia está muy rarito. No hay ningún equipo que veas muy sólido en la zona media de la clasificación.

