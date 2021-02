"El Cádiz es de los equipos más perjudicados de La Liga"

Sigue coleando y mucho todo lo sucedido tras el Real Sociedad - Cádiz en el que el colmo de la paciencia cadista sobre los arbitrajes se fue al traste tras una polémica actuación de Pizarro Gómez. El comunicado del Cádiz y todo lo que sucedió ha hecho que el malestar continue en el Cádiz CF.

Pedro Martín es el periodista que analiza las decisiones arbitrales en Tiempo de Juego. Además de tener una base de datos espectacular sobre los equipos de La Liga, el locutor analiza las actuaciones de los árbitros. De hecho, Martín habló en antena con Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, el pasado domingo tras la denuncia sobre los arbitrajes del dirigente amarillo.

"El Cádiz tiene razón en alzar la voz contra el VAR porque es uno de los más perjudicados con el arbitraje. No es que haya un complot pero por circunstancias hay equipos a los que le perjudican más y el Cádiz es uno de ellos", explica Martín.

El periodista expica que "ahora se analizan dos cosas; si la jugada es de una manera y si es otra jugada con un error manifiesto en el que tiene que intervenir el VAR".

¿Es normal que el Cádiz aún no tenga penaltis a favor? "Suele pasar que algún equipo está muchas jornadas sin un penalti a favor pero es cierto que a partir de estas jornadas caen penas máximas a favor. Esto es algo que puede pasar cada dos o tres años. Debe estar al caer el primer penalti a favor del Cádiz pero lo que ya sería muy raro alcanzar la jornada 28 o 29 sin penaltis", explica.

Martín habla de la mano de Negredo ante el Atlético de Madrid. "Me gustaría que las manos del otro día como las de Negredo no se pitaran porque son un accidente y no se debería pitar. Muchas veces los partidos se van al traste por casualidades y cosas que no puedes controlar. No se puede preparar un partido y que el balón toque la mano de un jugador en cualquier jugada tonta y te cambie el partido".

Con menos de 40 puntos se puede conseguir la salvación

La pregunta del millón es cuántos puntos harán falta para conseguir la permanencia. "Yo supongo que quizás con algo menos de 40 puntos. En las últimas temporadas algunos equipos se han salvado con 36 y 37. Es bastante probable que con esos puntos se pueda salvar cualquier equipo pero yo me curaría en salud e intentaría sumar los 40. Aun así todo indica que la puntuación va a ser baja esta temporada. Ahora mismo hay equipos con 20 puntos fuera del descenso pero en la recta final de la temporada los de abajo suman más ante equipos de la zona media", explica.

Todo en una temporada muy rara por el hecho de jugar sin público en los estadios. "El final de la temporada pasada y esta las victorias locales han descendido respecto a la época normal. Se siguen consiguiendo más puntos en casa que fuera pero menos. En una Liga normal la proporción es 65% - 35% mientras que ahora la proporción es 55%-45%. El Cádiz es de los equipos que ha sumado más a domicilio que en casa. Y es que el público influye. "La afición está para algo e influye en muchas cosas. Es propenso a ayudar mucho a cualquier equipo que juega como local", explica.

Camisetas 'VAR, no gracias'

Pedro Martín ha lanzado una campaña para intentar hacer reflexionar a los organismos sobre el mal uso y la aplicación del VAR. Una campaña que ha plasmado en camisetas y sudaderas. "Están siendo un éxito y trato de concienciar así a la gente de cara a que el VAR está desvirtuando el fútbol. Son camisetas además con fines solidarios pues una parte de lo que se reacuda se dona al Banco de Alimentos".

Camisetas y sudaderas de Pedro Martín con el 'VAR, no gracias' que próximamente se pondrán a la ventra en COPE Cádiz.

