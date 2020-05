El miedo de Fali y el 'síndrome de la cabaña', un psicólogo deportivo da las claves para superarlo

El jugador del Cádiz CF Fali está siendo protagonista por su miedo a volver a jugar al fútbol y a salir de casa. El futbolista le ha dado voz a un problema del que habla y explica como tratarlo el psicólogo Gonzalo Rosendo, licenciado por la Universidad de Cádiz y Máster en Psicología deportiva por la Universidad Autónoma de Madrid.

"El síndrome de la cabaña es más común de lo que parece, con el caso de Fali se ha hecho más popular pero es algo más habitual de lo que creemos", explica Rosendo en Deportes COPE.

"Hablamos de unas variables que no son solo internas, no solo depdende de Fali. Hay cosas que él no puede controlar como es el propio virus. Los deportistas profesionales están acostumbrados a controlar muchos factores pero en este caso no es así. Lo que mejor que ha hecho es ponerse en manos de un profesional para ir marcando los pasos que él tiene que seguir. Este es un miedo que exterior a ti y que crea inseguridad. Igual que la desescalada el tratamiento de Fali tiene que ser sensibilización sistemática, paso a paso ir asumiendo una serie de objetivos y trabajar a nivel mental una serie de fase en la que el jugador se tiene que ir agarrando a la seguridad. Es una desescalada mental", explica el psicólogo.

Gonzalo Rosendo recuerda que "el miedo es adaptativo y sin él no pudiéramos vivir. Es algo necesario y cada persona lo vive y lo siente de unas maneras o de otras. El problema es cuando ese miedo nos impide tomar decisiones en nuestra vida porque el miedo se convierte en algo patológico y es cuando hace falta ayuda".

Miedo y respeto

El psicólogo apunta que "perder el miedo no significa no perder el respeto por el virus y lanzarnos a la calle a lo loco. De hecho los clubes, como el Cádiz CF, están tomando muchas medidas para controlar la seguridad".

Sobre la postura del Cádiz CF, Rosendo añade que "como psicólogo recalco la buena actuación del Cádiz CF. El club le ha dado la importancia que tiene la situación y ha arropado al jugador. Hay que tener empatía con el futbolista y el presidente, Manolo Vizcaíno, lo ha hecho bien".

Lo que queda claro es que "Fali es una persona madura que tiene muy claras las cosas y ha dado el paso al frente para dar a conocer su problema teniendo en cuenta las consecuencias de los problemas que le podía acarrear su comportamiento".

El fútbol, un bálsamo para la sociedad

Más allá de todo ello, la vuelta del fútbol puede ser un aliciente importante para la sociedad en general tal y como explica Gonzalo Rosendo. "El fútbol es importante porque genera esperanza, ilusión y alegría. Nos ayuda a desconectarnos del exceso de información sobre el virus. Son imágenes sociales e icónos que ayudan a muchas personas".

