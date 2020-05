El Cádiz CF no tomará ninguna medida con Fali

Tranquilidad, no pasa absolutamente nada. Es la postura que ha tomado el Cádiz CF con el ‘caso Fali’. El anuncio del futbolista desde hace semanas de no volver a jugar hasta que no hubiera vacuna cogió por sorpresa al mundo del fútbol e incluso al club, pero desde entonces la tranquilidad y sobre todo el respeto por parte de la entidad y la plantilla ha sido total con el jugador valenciano.

Y es la postura que se va a seguir manteniendo en el Cádiz CF. Se podía prever que Fali no iba a acudir a El Rosal este miércoles para realizarse los test de coronavirus. El jugador dejó claro hace semanas cual era su punto de vista y lo ha cumplido finalmente, todo ello a pesar de los intentos por parte del presidente y de sus compañeros para que cambiara su opinión, tratando de asegurarle que puede entrenar y jugar con seguridad.

El jugador no puede ir a El Rosal

Esos intentos no han funcionado, hasta ahora, con Fali y desde el club no van a tomar ningún tipo de medidas con el futbolista. Respeto absoluto a su decisión y rebajar la presión sobre el central al ser el único que no ha pasado el test del COVID 19. La entidad quiere dejarlo tranquilo hasta que el devenir de los acontecimientos pueda hacerle modificar su postura.

Mientras tanto, Fali no puede acudir a la ciudad deportiva de El Rosal. El protocolo sanitario de La Liga, con el visto bueno del Ministerio de Sanidad, establece que solo pueden entrenar en las instalaciones deportivas los jugadores que están libres de COVID 19.

