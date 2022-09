Mágico, su agradecimiento a Cádiz, cómo superar al Barcelona y más en Deportes COPE Cádiz

Mágico González completó este jueves un intenso día de programa de actividades relacionadas con el Cádiz CF, que contará con la presencia del mítico jugador salvadoreño en el próximo encuentro que el primer equipo disputa en LaLiga Santander ante el FC Barcelona y que coincide con el 112 aniversario del club.

El primero de los actos al que asistió el exfutbolista de El Salvador fue una rueda de prensa en la sala habilitada para ello en el estadio Nuevo Mirandilla, que registró un lleno absoluto para conocer las impresiones y detalles de la llegada de Mágico González a la ciudad.

Hace 40 años llegó a Cádiz tras jugar el Mundial de España con El Salvador. Un fichaje que parecía complicarse pero que finalmente se hizo gracias al empeño del por entonces director deportivo Camilo Liz. "Parecía que podía fichar por el Atlético de Madrid pero había un equipo de Segunda que me quería. Era muy joven y Diosito hizo que viniera a San Fernando a firmar con Camilo Liz", reconoce el que fuera futbolsita amarillo.

Y una curiosidad que se ha convertido en leyenda urbana. Mucho se ha escrito y dicho de una supuesta relación de amistad de dos astros, uno del fútbol, Mágico, y otro del flamenco, Camarón de La Isla.

La admiración entre ambos si existía, que no la relación como reconoce el propio Mágico. "Tuve una enorme admiración por Camarón de La Isla pero no llegué a estar con él. Lo escuché y me parece que fue alguien muy grande pero no tuve la oportunidad de coincidir con él", explicaba el salvadoreño.

El Cádiz - Barça con Jesús Casas

Nadie mejor que Jesús Casas para analizar el Cádiz - Barcelona del próximo sábado. Fue canterano cadista, entrenador del B y con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Luis Enrique, tanto en el FC Barcelona como en la Selección. Ahora reposa en Cádiz pero no descansa su cabeza. Ve fútbol, mucho fútbol.

"Lo de siempre. El Barcelona tiene un estilo muy reconocible y no lo cambia. Buscará lo de siempre; generar espacios y si no los encuentra, los buscará desde el uno a uno. Saldrá a machacar porque están en un buen momento".

¿Cómo ganarle al Barcelona? "Si yo fuera el entrenador del Cádiz intentaría taparle esos espacios que van a querer crear. Pero claro, esto es muy fácil decirlo desde la barrera, porque cuando les presionas arriba te salen con un balón largo y cuando los esperas abajo te encuentran el espacio apoyándose en el uno a uno dada la calidad de sus jugadores. Pero mi idea sería salir a replegarse, no dejar espacios y esperar a una contra. Y que no tengan su día, claro.









