El patrocinio en el deporte gaditano, un problema según la edad

Fernando Álvarez es a sus 77 años el perfecto ejemplo de que el deporte da vida. Nadador del CN Cádiz, su vida es la familia y por supuesto la piscina "un lugar tereapéutico que ayuda a la salud", tal y como él mismo reconoce en los micrófonos de COPE, que este miércoles ha tratado el asunto de los patrocinios y la ayuda económica a deportistas más veteranos y que no están en el foco mediático.

"A nivel particular los patrocinios son muy complicados. A nivel de equipo hemos tenido alguna vez un patrocinador pero no ha resultado bien. Lo único que conseguimos son ayudas a la entidad por parte de las administraciones pero en el caso del Ayuntamiento o la Diputación dan ayudas para campeonatos nacionales o europeos. El Ayuntamiento de Cádiz nos ha rechazado porque no tenemos pruebas de selección, una interpretación un poco absurda por su parte", reconoce Álvarez que lamenta que "nuestro ayuntamiento no nos haya ayudado a pesar de que hemos pregonado la ciudad de Cádiz por muchos lugares".

Álvarez reconoce que "hay clubes como el Natación Jerez que sí están logrando patrocinadores y eso hace que muchos de sus nadadores vayan a muchos campeonatos. El hecho de que en ocasiones no haya dinero coarta mucho la posibilidad de que los deportistas puedan ir a los torneos", explica.