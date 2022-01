Las claves y el análisis en el adiós de Álvaro Cervera

Álvaro Cervera forma parte de la historia del Cádiz CF. El mejor entrenador de este club en sus más de 110 años de historia, con más de 250 partidos, dos ascensos y una permanencia histórica en Primera División. Los números y lo que Cervera ha representado para muchos cadistas y gaditanos, hablan por sí solos.

Su adiós llega en un momento delicado del equipo amarillo, marcado por los malos resultados pero con carencias importantes en una plantilla que no está dando el nivel. El presidente Manuel Vizcaíno ha explicado así su cese.

“Siempre he dicho que mi obligación como presidente no es tomar decisiones populistas sino las mejores para la entidad. Ha habido varios momentos de la temporada en los que ha habido complicaciones hasta ahora que estamos en una situación complicada. El equipo transmite cierta tristeza, hasta el punto que estamos ya a cuatro puntos de la salvación.

He intentado por todos los medios, como he hecho en otras temporadas, reforzar la imagen del entrenador, pero estamos en un momento en el que no le veo salida a la situación y había que hacer un cambio".

En pleno periodo de incorporaciones, el presidente explica que "teniendo un mercado de fichajes en el cual tengo dudas de si trayendo más jugadores esto se podía revertir, he tomado la decisión más triste e impopular desde que llegué. Espero que esta decisión nos sirva para enderezar el rumbo”.

Especial Deportes COPE sobre la destitución de Álvaro Cervera

En Deportes COPE Cádiz hemos analizado a fondo los motivos de Manuel Vizcaíno, si de verdad tiene razones de peso para despedir a un técnico tan importante como Cervera. Asimismo, hemos analizado la situación con el entrenador Manolo Rueda y con los periodistas Alfonso Carbonell y Javier Lacave.

También te puede interesar:

El Cádiz destituye al mejor entrenador de su historia, Álvaro Cervera