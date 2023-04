Juanmi Callejón: "Con el apoyo de la afición vamos a conseguir el objetivo"

Juanmi Callejón fue protagonista en la última jornada del San Fernando con un golazo que supuso tres puntos vitales para el equipo azulino. Un tanto del que habla en Deportes COPE.

¿Cuántes veces has visto el gol ante el Algeciras? "Lo he visto bastante, ha sido mi primer gol esta temporada. Para ser el estreno no está nada mal el gol, la verdad", reconoce entre risas el jugador azulino. "La jugada estaba preparada porque el Algeciras dejaba un hombre solo al rechace y lo prácticamos el día antes pero en teoría era otro compañero quien disparaba. Tuve suerte de que hice un control escorado para que no se me echara encima el defensor y tuve la fortuna de darle de lleno al balón. No lo vi salir pero cuando ya me di cuenta estaba casi dentro".

Un gol que supone tres puntos. "Estábamos empatados a puntos con el Algeciras y la verdad que es un derbi que siempre que se juega son algo más que tres puntos. Hemos salido de la zona baja de la clasificación pero esto sigue. Es solo un partido de diferencia y al final no podemos dejar de seguir sumando".

La clasificación está muy apretada. "Lo que nos queda son partidos importantes, te juegas mucho por salir de la zona que quema. Hay muchos equipos involucrados con pocos puntos entre ellos. Cómo te despistes te metes en la zona peligrosa, tenemos un partido vital ante el Pontevedra que debemos ganar como sea", recuerda el jugador.

El jugador insiste en buscar y pedir el apoyo de la afición para el choque ante el Pontevedra. "La gente está demostrando que está con nosotros. Estoy seguro que todo este apoyo se va a materializar en una victoria y en conseguir el objetivo para el equipo", recuerda.