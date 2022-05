Jose González: "Si me dicen de volver a la final de la Champions, no voy ni regalado"

Jose González estuvo presente en la final de la Champions League que jugaron el Real Madrid y el Liverpool. Acudió con su hijo y junto a él vivió momentos de mucho miedo para acceder al estadio. Estuvo muy cerca de que hubiera pasado una tragedia por la total desorganización de las autoridades antes del partido.

El que fuera jugador y entrenador cadista ha explicado lo que vivió en Deportes COPE Cádiz. "No pasó nada porque Dios no quiso, me recordó a lo que pasó en Heisel con las avalanchas humanas, lo pasamos muy mal. El gran problema que tiene el estadio de Saint Denis es que le rodea una autovía y los taxis te dejan a un kilómetro. A nosotros nos dejaron en la parte sur donde estaban los seguidores del Liverpool que, por cierto, se comportaron como personas normales".

"No vi gente borracha a pesar de que estuvieron todo el día disfrutando de Paris. Cuando nos encontramos esa marabunta de gente y que teníamos que acceder por un primer control entre dos furgonetas de la Policía. Allí se podrucía un embudo porque el espacio era muy pequeño. Luego había otro control en lo que pasaba lo mismo, un espacio muy pequeño para una cantidad de gente impresionante. Estuvimos durante más de media hora sin poder movernos ni para adelante, ni para atrás", explica el entrenador.

"Le dije a mi hijo que no fuera al suelo"

Jose recuerda que "le dije a mi hijo que sacara los codos y que sobre todo no fuera al suelo porque en cualquier movimiento o desplazamiento a raiz de algo podrían haberse producido muertos por aplastamiento. Era una situación de impotencia muy grande. Mucha gente enfadada, gritando y otros aportando sensatez. Todo eso durante más de una hora en un grupo de gente en el que no te podías mover. Me acerqué a un policía y le dije que iban a tener problemas conforme se acercara el inicio del partido porque mucha gente iba a darse cuenta que no podía llegar al partido. Al final pasó lo que tenía que pasar, gente saltando la puerta y las vallas. Fue una situación surrealista y sobre todo de miedo, temimos por nuestra vida".

¿Volver a una final de Copa de Europa? "Si me dicen que vuelva a la final de Champions no voy ni regalado", explica Jose. "Vi el peligro en todo momento pera era imposible salir de ahí y es una pena porque deberíamos hablar solo de fútbol. Ya dentro del estadio todo fue muy bonito pero cuando iba a empezar el partido faltaba más de medio fondo de hinchas ingleses. Con entrada había gente que mucha gente que no podía entrar porque no estaba nada organizado".