Iza Carcelén, en COPE: "La mayoría del equipo se siente más presionado en casa"

Iza Carcelén ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. El jugador de El Puerto de Santa María ha analizado la actualidad cadista, tras un comienzo de temporada que está dejando dudas en el cuadro gaditano.

"Nos están costando mucho los partidos en casa, lo bueno del otro día es que dejamos la portería a cero pero no pudimos ganar que era lo importante. Nos falta mucho todavía, sobre todo para lo que quiere Paco. Estos últimos años hemos tenido otra mentalidad de juego y ahora el entrenador nos exige otras cosas. El día de Castellón la efectividad fue tremenda y si lo somos es muy complicado que los rivales nos metan mano", reconoce el jugador.

La apuesta del club ha sido por la base de jugadores que han estado en Primera División, con la sensación de que algunos aún no han cambiado el chip del descenso de categoría. "La mayoría de jugadores de esta plantilla ha jugado más partidos en Segunda que en Primera, esa la realidad. Hay que cambiar el chip porque hemos estado cuatro años viviendo una etapa muy bonita pero hay que cambiar la mentalidad ya proque no nos da por ser el Cádiz y venir de Primera. Te coge cualquier equipo, como el Zaragoza, y te pintan al cara. Tenemos que dar ese salto y coger la confianza de que somos el equipo que somos y creernos que podemos".

El lateral derecho no oculta que hay jugadores más presionados en Carranza. "La exigencia esta temporada es alta, nosotros mismos tenemos que ser conscientes de donde estamos y que debemos ganar partidos para conseguir el objetivo. En casa nos está costando más. Cometemos muchos errores en controles y pases sencillos. Eso en el sentir del público se va crispando y es normal porque ellos esperan otra cosa. Antes del choque ante el Racing de Ferrol dije en la charla previa que en los primeros quince minutos teníamos que enganchar a la gente. Señé, que fue compañero mio, me reconoció como rugía Carranza como cada córner. Tenemos que buscar que la afición se enganche con nosotros, no podemos cometer esos errores para retroalimentarnos. El que esté viendo en la grada se enfadará porque no damos dos pases y eso es entendible. Hay que tratar que la gente esté con nosotros, que le demos más que nos arropen más".

"El verano pasado me veía fuera del Cádiz. Rechacé ofertas mejores por quedarme aquí" Iza Carcelén, en COPE Jugador del Cádiz CF

El futbolista entiende que hay que asumir la presión. "La mayoría del equipo se siente más presionado en casa. No es que salgamos al campo con esa presión, somos nosotros mismos los que nos retroalimentamos con los errores y aumenta el nerviosismo. Hay que asumir la presión y cuando uno lo hace salen las cosas. La temporada pasada fue muy mala y eso nos arrastró al descenso. Esta plantilla tiene que asumir la presión. A la afición con dos cosas que les des se vienen arriba. Si por algo se ha identificado este club es por ser siempre una familia, de principio a fin. Somos una familia pero tenemos que serlo más y para eso Paco López es un gran gestor de vestuario. Es un tio que va de frente y eso ayuda mucho. Te da golpes de realidad para todos. Por algo será que soy titular, yo solo me dedico a trabajar mucho cada día y nada más".

La temporada pasada renovó tras un mercado de fichajes complicado en el que estuvo cerca de salir. "El verano pasado me vi muy fuera del Cádiz. Se habló mucho de que si iba para Granada y tal. Es cierto que tuve ofertas pero a todas las dije que no, a todas, y algunas de ellas me daban más dinero. Me quería quedar siempre en el Cádiz, Sergio incluso me lo pidió y al final se dio todo y me quedé. Me duele mucho el Cádiz. Para mí es muy difícil desconectar porque todo lo que me rodea es Cádiz. Llego a mi casa y pago un mal partido con mi novia o mi familia. El tema es que yo voy a vivir siempre aquí y quizás me meto más presión de la cuenta, a lo mejor tendría que gestionarla mejor. A veces incluso me ha bloqueado mentalmente, hay que mejorar en ese aspecto con la idea de aislarte un poco de todo.