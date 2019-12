«Hay predisposición para llegar a un acuerdo con Cervera»

El presidente Manuel Vizcaíno y el director deportivo Óscar Arias, han sido protagonistas este miércoles de la tertulia deportiva de Cope Cádiz desde el chiringuito Potito. Ambos estuvieron acompañados por el director provincial de la cadena, Ángel Alfonso, y por el periodista Rubén López, que dirige el espacio radiofónico.

"Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, no hay nada firmado, pero la voluntad es buena. Lo que sí es cansino es hablar siempre de lo mismo, debemos disfrutar de la posición que tiene el Cádiz, ganada por el trabajo de todos", aseguraba el máximo mandatario cuando era preguntado por la continuidad del entrenador, tema que zanjaba.

Recordó otros casos de negociaciones que se dudaban que ocurrieran y finalmente acabaron haciéndose. “En este tiempo que llevamos hemos visto que había problemas con la renovación de Garrido. He leído y he escuchado que no se iba a renovar a Álex porque tenía cien ofertas de equipos. He escuchado que José Mari no podía renovar”.

Insistía en que “nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y cuando tenga que ser, será. Hay posibilidades de que no nos pongamos de acuerdo, porque posibilidades hay, pero la predisposición es buena. Todo en la vida es una cuestión económica. Al final todo es una cuestión de ponerse de acuerdo. Nosotros administramos una sociedad que busca un equilibrio y él tiene unas pretensiones por parte de su representante. Si las voluntades son las que son nos entenderemos”.

Para finalizar sobre dicho asunto, manifestaba que “estoy exactamente igual de tranquilo con el trabajo del entrenador que el día después del Extremadura el año pasado estaba al 1000% confiado de que era una persona que sabe lo que hace y tiene muy claro el camino”.

Arias también era cuestionado por el mercado invernal: "Tenemos jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo de la categoría y en muchos de Primera División. Estamos todos bastante contentos con la plantilla que tenemos y la disposición que tienen para trabajar".

Se hacía un repaso global a la actualidad marcada por el encuentro del próximo domingo en Oviedo a las 16:00 horas. Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es/cadiz.

Mañana jueves se emitirá la segunda parte del programa con Manuel Vizcaíno y Óscar Arias.