El futuro de Garitano, su deseo y los cambios: "Para seguir aquí hay que ganar partidos y cambiar cosas"

Aún queda por finiquitar la temporada y conseguir una triste e irrisoria permanencia. Salvo hecatombe, que no se puede descartar nunca en el seno del Cádiz CF, se va a conseguir pero en los seis partidos que aún restan hay cosas importantes en juego más allá de conseguir los manidos 50 puntos.

Y las hay en juego sobre todo para una persona, Gaizka Garitano. El entrenador tendrá contrato el año que viene si consigue esa salvación. No obstante, el vasco entiende que su imagen y el comienzo del año que viene está en juego de aquí a final de mayo, por lo que hay cuestiones que tiene que pulir, amén de unos resultados y un juego que van en absoluta decadencia.

Habrá tiempo de hablar de los méritos y deméritos de Garitano pero cuando ha sido cuestionado por cómo se encuentra y como ve el futuro inmediato, sus respuestas han eclipsado todo lo anterior respecto a temas meramente deportivos y el choque de este viernes.

«Yo estoy como una moto», reconoce elevando incluso el tono de voz y levantando al personal de una rueda de prensa que no iba a pasar ni mucho menos a la historia. «Soy el tio más motivado del mundo por seguir el año que viene, acabar bien la temporada y estoy encantando en el club que estoy y con la gente que me rodea. Pienso todo el día en esto y espero que los jugadores estén así».

El técnico ensalza su trabajo o por lo menos el empeño que le pone a diario, cuestión que no se discute. «Estamos en un club top, con una historia y una tradición. Para seguir siéndo su entrenador tengo que ganar partidos y acabar bien la temporada. Me exprime la mente y cuando vengo aquí a las 8 de la mañana lo hago como una moto apretando a todos. En trabajar y currar no me va a ganar nadie. Cualquier cosa que me quieran criticar lo acepto pero en trabajo soy bueno. Los partidos que quedan son muy importantes«, apunta.

Y sin olvidar que aún tiene que alcanzar la salvación matemática, el entrenado mira con mucho recelo a la próxima campaña. «Me gustaría empezar un año nuevo con un proyecto más mío. Necesitaríamos muchos cambios y cosas que me gustan y otras que no», dice esperando que este verano le hagan el caso que no le han hecho en enero. «Hacer algo más mio pero para eso ahora mismo tenemos que acabar bien y seguir apretiendo. Cuando me hablan del año que viene me da mucho miedo y mucho respeto. Yo tengo ideas nuevas, ilusión y empezar un proyecto nuevo y diferente pero es que esta temporada no está acabada y por eso no quiero comentar nada del año que viene«.