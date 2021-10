Francis Ferrón: "Hay que conseguir la primera victoria en casa"

El San Fernando afronta uno de los partidos más especiales de la temporada ante la Balona este sábado. El equipo azulino llega tras ganar al Alcoyano con gol de Francis Ferrón, protagonista en Deportes COPE. "Estoy contento por el gol pero sobre todo por la victoria. Lo que tenemos que hacer es trabajar más y hacer buenos los puntos que hemos logrado en Alcoy".

La victoria ha dejado algo más tranquilo a la parroquia azulina. "Hay que seguir sumando puntos y sobre todo ahora en casa conseguir una victoria importante para disfrutar de una victoria con los nuestros. Ganando dos o tres partidos seguidos te enganchas en un grupo para alejarte del peligro".

Ferrón está contando poco a poco para el entrenador. "No estoy entrando de titular pero eso no me va a impedir seguir trabajando y buscar los goles. Hay que trabajar mucho porque tenemos una competencia enorme, hay muchos compañeros intentando jugar en el once cada semana".

El delantero recuerda que "nosotros vivimos de los goles y eso es así. Cuando uno hace gol se quita un peso de encima, cuando pasas una racha negativa sabes que te va a pasar y cuando la tienes buena hay que aprovecharla. Tenemos que ponérselo difícil al entrenador siempre", explica.

El sábado ante la Balona, un partido especial. "Jugué allí también en el Algeciras y la verdad que son siempre partidos muy especiales".

Escucha la entrevista en Deportes COPE Cádiz