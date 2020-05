Fali: "Lo estoy pasando mal peleando esta batalla"

Ha vuelto Fali. El jugador ya está entrenando a las órdenes de Álvaro Cervera y el jugador es uno más dentro de los entrenamientos del Cádiz CF en la ciudad deportiva de El Rosal. El futbolista valenciano ha logrado pasar el reconocimiento médico, superar los test del coronavirus y sobre todo, dar un paso adelante en su lucha personal y mental contra la enfermedad.

Todo ello sin dejar de reconocer que sigue teniendo miedo y que no lo está pasando nadie bien. Sentimientos que el propio jugador expresa en un mensaje a el programa ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE.

“He vuelto a entrenar, ha sido un paso muy gigante para mí. Quiero agradeceros el respeto que habéis tenido hacía mí aunque pensemos distinto”. reconoce el jugador cadista.

Paso adelante

Fali no olvida que está dando pasos adelante. “En estos momentos complicados me habéis tratado bien, estoy contento por el paso que he dado. Estoy en una batalla difícil. Nadie sabe lo mal que lo estoy pensando pero gracias al psicólogo, al club y a los compañeros me están ayudando mucho”.

El futbolista termina su mensaje diciendo que por ahora va a guardar silencio a la espera de dar más pasos adelante. “Voy a estar un par de semanas callado y cuando termine todo esto hablaré más detenidamente. Espero ganar esta batalla”.