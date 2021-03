El deporte femenino va a más en los últimos años. La provincia de Cádiz cuenta con grandes deportistas y campeonas que están poniendo el nombre de la provincia en lo más alto. Con mucho por hacer aún para que el deporte femenino se equipare al masculino, en Deportes COPE Cádiz hemos hablado con dos referentes gaditanas a nivel internacional: Amelia Romero y Paloma de Bordons.

La segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo es gaditana. Amelia Romero habla del deporte femenino gaditano en Deportes COPE Cádiz. "Queda mucho por hacer, quedan muchos partidos por ganar. La manera de reivindicarnos es con trabajo y destacando el deporte femenino a nivel nacional. El deporte femenino está poniendo el nombre de Cádiz por todo el mundo, esa es la mejor reivindicación que se puede hacer", expica Romero.

"He visto un progreso en los útlimos años. En el mundo del fútbol se ha dado un paso de gigante, quizás en el fútbol sala aún no pero por fortuna está llegando aunque sea a un ritmo más lento. A mi el fútbol sala me ha dado mucho y mi manera de devolvérselo será promocionando mi deporte y ayudando a nuevas jugadoras", explica la futbolista gaditana.

Amelia habla del machismo en el deporte. "Me siento una afortunada porque no he sufrido el acoso o el machismo de otras compañeras o deportistas. Siempre he contado con el apoyo de mi familia y la verdad es que no he padecido eso. He escuchado algunos comentarios y me consta que aún hay machismo en el deporte. Debemos tener las mismas oportunidades y herramientas que los hombres para que exista una igualdad real".

"Hay que cambiar la mentalidad desde pequeños"

Paloma de Bordons es sin duda la bandera de la natación gaditana y andaluza. Campeona de España, aspirante a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la gaditana se ha labrado una carrera con esmero y esfuerzo.

"Por fortuna la natación es un deporte en el que chicos y chicas compiten en igualdad de condiciones. El agua es igual de exigente para todos y no entiende de géneros", explica la nadadora.

"Todavía queda mucho por evolucionar y progresar en otros deportes, está claro. Hay trabajo por delante, el deporte es igual para todos y no debería entender de sexos. En la natación y en el deporte español tenemos mujeres que son grandes referencias, eso demuestra que cada vez vamos a más", explica De Bordons.

De cara a la jóvenes nadadoras, la campeona de España recuerda que "hay que enseñar desde la base que todos somos iguales, hay que cambiar la mentalidad desde pequeños, la educación es clave", concluye.

También te puede interesar:

El Trihércules Cádiz se celebrará en septiembre

Cádiz - Eibar: Sufrir para coger aire (1-0)