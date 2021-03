Cádiz - Eibar: Sufrir para coger aire (1-0)

Sufrir para pelear, combatir para ganar. El Cádiz se aplicó el cuento, como viene haciendo en las últimas semanas, y sufrió pero siendo fiel a su idea para conseguir tres puntos de oro ante un rival directo como el Eibar. Los amarillos han ganado los dos partidos al cuadro de Mendilibar, con lo que ello supone en una clasificación que se está apretando en las últimas semanas.

Valladolid y Elche habían ganado, algo que sabían los de Cervera que con Jonsson y José Mari como titulares partian de inicio ante un Eibar mandón y por momentos dominador en todos los sentidos.

El paso de los minutos deparó al Cádiz entrando más en el partido. Un gol anulado al Eibar precedió minutos más tarde a otro que no subió por parte de Salvi. Todo ello antes de un descanso al que el conjunto gaditano llegó por delante en el marcador. Un centro preciso de Espino lo puso Álvaro Negredo al palo contrario de Dimitrovic. Gol casi idéntico al logrado en Ipurua meses antes.

Gran parada de Conan

El Cádiz se iba ganando al descanso pero sabiendo que el partido estaba igualado y que cualquier detalle lo podía tirar al traste. De hecho, un penalti inexplicable y solo entendible para el colegiado pudo ser el empate. El balón tocaba en las manos de Cala tras un rebote en el cuerpo de José Mari. Pena máxima, sin verla siquiera en el monitor, y Conan se reivindicaba. El meta argentino hacía una gran parado a su homólogo en la portería rival Dimitrovic.

El Eibar casi pudo empatar y el Cádiz casi sentenciar. Negredo se plantaba solo ante el meta rival pero la pelota picada se iba pegada al palo. Minutos más tarde, con la entrada del Choco Lozano, el hondureño también pudo sentenciar tras una buena jugada de un Rubén Sobrino excelso, trabajador como nadie y mejorando el equipo.

En los minutos finales el Cádiz supo jugar logrando faltas y teniendo la pelota. El Eibar empujaba pero sin demasiadas ocasiones ante un conjunto gaditano que sumaba tres puntos que le hacen lograr su primera victoria de la segunda vuelta y tomarle el pulso de nuevo a la lucha por la salvación. Dosis de fe, coraje, entrega y pelea. Este equipo tiene moral para lograr la meta.

Cervera: "Esta victoria nos da aire"

Tres puntos de oro en un partido que no convenció a Álvaro Cervera pero que sin duda le vale para mejorar y sobre todo conseguir puntos claves en esta recta final de campeonato.

"El partido no ha sido bueno. Ellos han salido muy bien y nosotros muy mal. Nos está costando mucho a los que juegan y a los que no. El hecho de no ganar nos tiene muy atenazados y los jugadores hacen la mitad de las cosas que saben. El Eibar nos ha metido en nuestra área y nos ha dominado. Sabíamos que había que ganar, este partido nos da aire y nos ayudara a jugar mejor y estar más cerca de la victoria. Lo importante era ganar sabiendo que este no es el fútbol que queremos. Estamos nerviosos y atenazados", explicaba el entrenador amarillo.

Cervera tiene claro que al final "hemos conseguido ganar el partido. Habrá días que jugando mejor no lo hagamos pero al menos así esto nos da aire y podremos mejorar".

Con todo, el Cádiz logró mejorar con el paso de los minutos. "En la segunda parte la cosa se ha igualado y tenemos ocasiones a la contra pero seguimos defendiendo muy atrás y eso es por el miedo que tenemos a cualquier cosa, un penalti, un saque de esquina. Nos metemos atrás y nos cuesta mucho".

Una victoria que da mucho moral ya que en caso contrario la situación sería delicada. "Si no hubiéramos ganado hoy se nos hubiera puesto matemáticamente y moralmente muy mal porque no estamos jugando como queremos. Sabemos que nos cuesta y esta victoria nos va a dar mucho aire. La clave ha estado en el penalti y en las dos ocasiones mano a mano que hemos tenido. Al Cádiz le pitan un penalti en contra de cualquier manera y nos cuesta hacer gol muchísimo porque esta Liga es muy difícil.

«Negredo es uno de los mejores remtadores de La Liga»

Los últimos minutos del partido estuvieron bien gestionados por el Cádiz. "Hemos estado bien en los últimos minutos. Con Jairo y Perea hemos sabido aguantar la pelota pero cuando el equipo contrario la recupera nos metemos muy atrás y eso es el miedo. Tenemos que recuperarlo con tranquilidad y con los puntos y una victoria como la de hoy".

Importante la aportación de uno de los fichajes de enero. "Rubén Sobrino nos da un plus porque puede ocupar varias posiciones y nos da mucho con el balón. Es un chico estupendo y ha mejorado el equipo bastante con su aparición".

De lo peor del partido el golpe que se llevó Choco Lozano. "Tener a toda la plantilla es muy importante. Hemos hecho cambios obligados hoy y teníamos recambios en el banquillo. Choco tiene un problema en la rodilla, le ha caído alguien encima y ha notado algo raro. Lo más preocupante es lo del Choco Lozano, veremos las pruebas y lo que tiene".

Y para terminar, séptimo gol de Álvaro Negredo. "Tenemos uno de los mejores rematadores de La Liga como es Álvaro Negredo. El problema es que tiene 35 años y está en uno equipo que tiene que correr mucho. Como rematador es de lo mejor que hay. Cuando la tiene la va a meter casi siempre. El hándicap es que no va a correr como el resto", concluía.

