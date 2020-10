La clave de Álvaro Cervera de las pocas victorias del Cádiz CF en Carranza

El Cádiz CF afronta el duelo ante el Villarreal con el objetivo de ganar, más aún jugando como local, cosa que solo ha hecho en una ocasión de que el fútbol volviera en junio tras el confinamiento por la pandemia.

Los amarillos han vivido «una semana bonita», tal y como apunta un Álvaro Cervera que destaca la victoria en Valdebebas pero sin lanzar las campanas al vuelo. «Venimos de ganar en un estadio en el que solo ir para nosotros ya es algo que no se hace siempre, pero nuestro objetivo no es ganar al Madrid en su casa sino salvar la categoría y esos tres puntos nos pueden ayudar a eso».

Para Cervera, además de medirse a un rival como el Villarreal, el problema pasa por ganar como sea ya en Carranza.«Nuestros datos no son buenos en casa y lo tenemos que solucionar. No vamos a salvar la categoría a domicilio, eso tenemos que remediarlo como sea. El rival no es el más adecuado pero tenemos que sumar puntos en casa que nos den la salvación».

El entrenador cadista da la clave del porqué de los males amarillos como local. Su equipo no se comporta de la misma manera. «Hemos ganado mucho fuera y muy poco en casa que es algo que no es normal, no es el azar ni la casualidad. Si digo que el problema es que atacamos más en casa que fuera, queremos atacar tanto en casa que nos cuesta muchas veces los partidos y defendemos tanto fuera que así lo sacamos adelante».

«Fuera de casa hacemos un bloque cerca de la portería y en casa más lejos de nuestra portería. Intentamos defender igual de bien en casa y fuera, pero no es lógico que Osasuna te meta un gol con un mano a mano y el Sevilla también, y fuera de casa no nos pase eso. El equipo se instala en el campo de una manera más adelantada en casa que fuera», explica el entrenador.

Seguir jugando con dos puntas

En Valdebebas se vio un Cádiz CF con dos jugadores ofensivos, 'Choco' Lozano y Negredo, cosa que Cervera tiene en mente utilizar más a menudo. «Analizamos mucho las cosas y una que hemos analizado últimamente es que el mediapunta en Primera le puede funcionar en ciertos equipos si es Messi, Joao Felix o jugadores así. En equipos como el nuestro el mediapunta pasa desaparecido y está más tiempo defendiendo que atacando».

Con diez puntos en la clasificación, el Cádiz CF afronta esta jornada con la tranquilidad de verse lejos del descenso, cosa real ahora pero que no tiene porqué serlo más adelante. «Soy optimista porque veo al equipo cómo entrena y cómo corre, pero la realidad me dice que seguramente junto a otros equipos vamos a estar las últimas cinco jornadas luchando por hacer los 40 puntos que necesitamos. Veo al equipo bien, como otras temporadas, alegre y ganando los partidos que tenemos que ganar».