Chris Ramos, en COPE: "Soy gaditano y cadista, estoy feliz; lo que tenga que pasar que pase"

Un año más,COPE entregó junto a Petaca Chicosus reconocimientos a los mejores de la temporada, entre los que han estado Rubén Alcaraz y Chris Ramos. El segundo estuvo presente en el acto de entrega en el restaurante Timón de Roche donde se hizo en directo el programa Deportes COPE Cádiz.

Como no puede ser de otro modo, el delantero cadista manifestó que ha sido «un honor recibir este premio y agradecer a todos los oyentes que me han apoyado». Ya en lo colectivo, comentó que se ha vivido un «año duro para cualquier cadista así como para todos los trabajadores y directiva del club ha sido complicado después de dar el cien por cien y desgraciadamente no haber cumplido el objetivo».

De la misma manera, Chris Ramos ya piensa «en devolver al Cádiz CF a Primera cuanto antes, que es donde se merece». Y sobre su futuro no tiene duda porque «siempre lo digo, soy de Cádiz y del Cádiz, el presidente sabe que soy muy feliz y tengo contrato». Tras el descenso, Ramos cree que «el aficionado cadista tiene que estar ilusionado y yo sé que lo está sea en la categoría que sea».

De manera justa o injusta, al delantero amarillo se le ha criticado muchas ocasiones de gol erradas. «No me han quitado el sueño, si que he sufrido a lo largo de la temporada por no haber podido dar más alegrías tanto a la afición como a mi gente, pero tengo la conciencia tranquila porque lo he dado todo». Y dijo más. «Soy un jugador que se ha creado esas ocasiones y con ese trabajo (que hace en la ciudad deportiva) seguro que acabará entrando. Son cosas que gracias a Dios se pueden mejorar y estoy seguro que llegarán más goles».





Y en cuanto a si tiene las espaldas necesarias para soportar las críticas de la afición no lo duden, sí. «Siempre que se espera algo bueno de ti es bueno que hay esa exigencia; si eres futbolista debes estar acostumbrado a esa presión y debes saber recibirla y yo encantado de ello», comentó con profesionalidad.

Aunque de momento no han llegado ofertas por él tras su buen año, Chris Ramos entiende que se encuentra bien en su tierra. «Me gusta vivir el presente; soy cadista y estoy la mar de feliz, soy el más feliz del mundo y cada día que pase vistiendo esta camiseta lo voy a ser, tanto con la vida que tengo en Cádiz como siendo jugador, pero lo que tenga que pasar que pase», dice dejando abriendo las puertas a cualquier posibilidad.

Manuel Vizcaíno analiza la actualidad en COPE

Manuel Vizcaíno también estuvo presente en el Timón de Roche. «Es una temporada para recuperar la ilusión. Es la primera vez desde que llegamos al fútbol profesional que podemos empezar con tiempo de planificación en este segunda etapa. Hay que armarse con fuerza y que la gente está ilusionada y orgullosa con su equipo. Pelearemos en cada partido como si fuese el último, con ambición y con el objetivo de intentar subir pronto a Primera. Sabemos que la Segunda es una categoría muy complicada y competitiva», avanzó el máximo dirigente del club gaditano. Y puntualizó: «La gente ha reseteado y está pensando en positivo».

Una apuesta por la continuidad de ciertos jugadores que se puede asumir porque se percibirá una importante cantidad económica después del descenso a Segunda. «No viene mal esa en cifra en dos temporadas, aunque no se ha dado cifra aún. Muchos de los jugadores se van a quedar con nosotros», aseguró el sevillano.

No todos continuarán. Por ejemplo, dos jugadores como Darwin Machis y Maxi Gómez. «Esto es fútbol. No estoy decepcionado. Machis siempre ha sido un jugador anárquico con características que se han aprovechado a veces. Maxi Gómez es un goleador que no ha tenido su año. A ninguno se le puede reprochar su actitud. Los dos entrenadores han intentado sacar provecho a la plantilla y no lo han conseguido», espetó Manuel Vizcaíno.

Vizcaíno, que asegura que en ningún momento dijo que «faltara unión en el vestuario del Cádiz CF la pasada temporada», también reseñó: «Mirar para atrás no vale para nada».

De las declaraciones de Quique Pina no quiso trasladar nada. «Pasopalabra. Nunca he entrado ni voy a entrar en esos trapos. Sigamos con la entrevista de manera profesional. Vamos a seguir», comentó.