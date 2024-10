El Chiclana busca la épica ante Osasuna: "Queremos ser una de las sorpresas de la Copa del Rey"

Encuentro cumbre este miércoles en el Municipal de Chiclana de la Frontera en el que el devenir futbolístico, y los méritos del cuadro gaditano, han hecho que la ciudad vuelva a recibir a un equipo de Primera División. La temporada pasada la Copa del Rey trajo al Villarreal en la eliminatoria de los 'matagigantes' y ahora será el Club Atético Osasuna quien acepte el desafío del cuadro chiclanero.

"Estamos todos muy ilusionados por recibir a Osasuna. Hay que poner todo lo que se pueda para que ellos no ganen el partido". Lo dice el entrenador del Chiclana CF en Deportes COPE Cádiz. Un Alfonso Cortijo que sabe que va a tener un partido duro pero ni mucho menos imposible de superar."Siempre hay sorpresas en la primera ronda de Copa. Esperemos que nosotros demos una de ellas. Vamos a afrontarlo con mucha concenctración y trabajo, enfrente tenemos un rival fuerte que nos va a presionar mucho. Aunque vengan con los suplentes serán buenos futbolistas y más ante un equipo como nosotros de División de Honor. Vamos a tener la mentalidad en el partido para evitar sobre todo la calidad que tiene un equipo como Osasuna", explica el técnico.

Pendientes del cielo de cara al duelo de este miércoles. "Para el aficionado puede ser un gran fastidio el tema de la lluvia. El encuentro es muy bonito y la gente está ilusionada y entiendo que la lluvia puede ser un incordio. Hemos estado entrenando en el césped, no demasiado, pero va a caer mucha agua y en la zona de las bandas sufre. Esperemos que el terreno de juego aguante lo mejor posible. Quizás nos puede favorecer que el césped no esté bien porque Osasuna está acostumbrado a campos buenos, evidentemente".

El choque de Copa del Rey rebosa motivación para los jugadores chiclaneros, cuestión que a veces puede complicar el once titular aunque Cortijo lo tiene bien claro. "Desde que empecé en el Chiclana he rotado mucho a los jugadores. En las eliminatorias previas de Copa he cambiado los onces en cada partido. Tenemos una plantilla muy completa, con jugadores que vienen del filial y que pueden ir convocados perfectamente. No voy a tener problemas en hacer el once porque los jugadores saben que hoy pueden ser titulares y mañana estar en la grada. La dinámica del grupo es muy buena en todos los sentidos".