Cedrún ante sus dos equipos, Athletic y Cádiz: "El equipo cadista debe ser fiel al estilo de Cervera"

Un partido especial para Andoni Cedrún. Salido de la cantera de Lezama, el primer destino tras abandonar el Athletic Club fue el Cádiz CF donde estuvo una temporada en Primera División. "Debuté con Iñaki Sáez con 20 años y la campaña siguiente llega Javier Clemente y apuesta por Zubizarreta en la portería. Habíamos ganado una Liga y yo quería seguir jugando, por eso me decanté por marcharme al Cádiz CF", explica el que fuera portero del cuadro vasco y del gaditano.

En resumen, vino al Cádiz gracias a Javier Clemente. "No me daba bola y años más tarde le dije que había sido un capullo conmigo pero al final le estoy agradecido porque estuve en buenos equipos como Cádiz, Zaragoza o Logroñés", apunta entre risas. Al respecto, cuentan que por entonces Carmelo Cedrún, enfado por la suplencia de su hijo, le dijo a Clemente que Andoni era tan buen portero como él, a lo que el mítico entrenador le respondió: "No, tu hijo es mejor que tú".

En Cádiz vivió una temporada especial antes de recalar en el Real Zaragoza, el club que le encumbró. "Aparecí en La Tacita de Plata un 28 de diciembre y jugué la segunda vuelta. Le debo mucho a la ciudad de Cádiz y los gaditanos porque era la primera vez que salía de mi tierra y dejaba a mi familia. Vivía muy bien y cuando me marché fue algo muy grande pero gracias a los gaditanos todo fue mucho mejor. Tengo un cariño especial a toda la ciudad de Cádiz".

Mirando al presente, el exguardameta cadista se muestra preocupado por la situación del equipo amarillo. "Al Cádiz le está sucediendo que no está dominando las dos áreas, le está faltando gol y además está cometiendo muchos errores defensivos. No domina las áreas y esa transición que tenía entre defensa y ataque tampoco la estamos viendo. En otros momentos ha hecho mucho daño pero ahora mismo la prioridad del equipo tiene que ser recuperar la solidez defensiva".

"El Cádiz tiene que buscar tres equipos peores"

Lo importante es saber gestionar el momento cadista. "Hay que tener calma y ser realistas. Hay que buscar tres equipos peores, el Cádiz tiene que mantenerse en Primera y saber que estar en la categoría es muy duro cada año. Lo primero es dominar las dos áreas, sobre todo en defensa. Está cometiendo errores en descuidos, falta de marcaje y balón parado. El equipo la temporada pasada era una roca y eso ahora no lo tiene. La Liga es muy complicada pero el objetivo debe ser encontrar tres equipos peores, no hay más".

Cedrún recuerda que "la filosofía debe seguir siendo la de Cervera, ser un equipo sólido y no cometer errores. La defensa es fundamental y para mi Fali es central, no es pivote. Es un jugador muy importante para el Cádiz en lo deportivo y lo anímico pero yo veo a Fali y diez más en la defensa".

Del rival amarillo, su otro equipo, el exportero destaca que "el Athletic está con las pilas cargadas, no tiene mucho gol pero está jugando con gente joven y la verdad es que el equipo está jugando bien. Ante la Real Sociedad mereció ganar", apunta Cedrún.

¿Corazón dividido? "Soy vasco, que quieres que te diga pero si es cierto que ahora mismo el Cádiz está mucho más necesitado y no quiero que baje, el Athletic tendrá más oportunidades de ganar. Con eso ya he contestado a quien quiero que gane". Así es.

También te puede interesar:

'Choco' Lozano, repite como el mejor del Cádiz - Mallorca en 'Yo animo al Cádiz'

El Tertulión de COPE Cádiz: Una mejoría que no termina de llegar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado