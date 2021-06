La campaña de abonados, fichajes y el futuro del Cádiz con Vizcaíno y Contreras en El Timón de Roche

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha asistido a la tertulia deportiva de la Deportes COPE Cádiz en el restaurante El Timón de Roche junto con el vicepresidente del club, Rafael Contreras.

Manuel Vizcaíno ha destacado ante los micros de COPE la importancia de los abonados para el club. “El premio del gratis total no ha podido ser, pero los abonados que vienen de Segunda B seguirán siendo unos privilegiados. Para nosotros ellos seguirán siendo sagrados sin importar en la categoría en la que esté el equipo. Tenemos claro el ambiente que queremos en el estadio y sobre todo con los que llevan más tiempo con nosotros”. Además, el presidente ha manifestado que "estamos abiertos a crecer pero no a devaluar nuestra plantilla. Tenemos jugadores de primera línea que han demostrado su compromiso con el club".

El presidente también resaltó la llegada del vicepresidente, Rafael Contreras, a la entidad amarilla. "Aporta visión de futuro, grandeza de miras y conocimientos de organización a gran nivel. Aporta gaditanismo". En cuanto a la filosofía del equipo, Vizcaíno ha expresado que "Cervera la tiene clara. Queremos que se mantenga nuestra creencia en hacer las cosas. Ha demostrado ser un entrenador de Primera División". Antes de darle la palabra a Contreras, el presidente ha anunciado que "este año se disputará el Trofeo Carranza de la pasada edición y trabajamos en la de este año en formato femenino".

La equivocación de Espino

Vizcaíno hablo del Pacha Espino. "Se dijo que habría algún equipo interesado y si llega alguna oferta que satisfaga a todas las partes… en el caso de Espino hay un contrato en el que hay un nivel de ofertas que hay que aceptar o cambiar las condiciones de dicho contrato. Él es un jugador comprometido con el club, que se ha equivocado en alguna actitud al final de temporada. Se ha equivocado como nos equivocamos todos, yo el primero y muchas veces”.

�� Manuel Vizcaíno, en referencia al vicepresidente Rafael Contreras: “Aporta visión de futuro, grandeza de miras, conocimientos de la organización a gran nivel y gaditanismo”. pic.twitter.com/9IQ3lYzgZX — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 8, 2021

Sobre esa equivocación no quiso entrar en detalles. “Hay que entender que quizás tuviera cantos de sirena a su alrededor y él, como profesional y que su familia depende de un trabajo como el suyo que dura pocos años, las personas a veces se ponen en un nivel de nerviosismo que a veces gasta malas pasadas. Con él tengo una gran relación, sé lo que es, sé lo que da, sé que es caliente de sangre como yo también lo soy, y solo espero que el año que viene la temporada suya sea aún mejor que lo que ha sido esta”.

Trofeo Carranza

El Cádiz CF tiene pendiente de disputar el partido correspondiente al Trofeo Ramón de Carranza 2020 contra el Atlético de Madrid, que no se pudo disputar en su momento por motivo de la pandemia, pero en este año 2021 también está previsto que se juegue la edición de 2021 del 'Trofeo de los Trofeos'.

Al igual que ocurriera en el año 2019, el club cadista trabaja en una edición netamente femenina, que traerá al césped del Estadio Carranza equipos femeninos de primer nivel y en el que no participará el Cádiz CF Femenino, tal y como ha avanzado Manuel Vizcaíno en COPE Cádiz.

Primeras palabras de Rafael Contreras

El vicepresidente, Rafael Contreras, también pasó ante los micrófonos de la Cope. "El club está inmerso en un proceso de mejora continua y crecimiento permanente. Me he sumado a esa visión aspiracional de un club de Primera División y a la posibilidad de hacer algo más grande. El proyecto me ilusiona y me entusiasma porque tiene consolidación y crecimiento unido a mi tierra. Vengo a trabajar en la consolidación de la industria del fútbol, unida al sentimiento pero con gestión". En las misma línea añadió que "tenemos todos los elementos para que este club lo consiga".

