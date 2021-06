Golf y mucha solidaridad se dan la mano en Chiclana

El alcalde de Chiclana y vicepresidente de Diputación, José María Román, ha presidido el acto de presentación del campeonato Equality Golf Cup, que se celebrará esta semana, concretamente los días 3 y 4 de junio, en el Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club. Un acto en el que también han estado presentes la delegada territorial de Turismo, María Jesús Herencia; el diputado provincial de Deportes, Jaime Armario; el presidente de Rotary Costa de la Luz, Antonio Jieménez; y la organizadora del evento, Margarita Pérez-Calderón. Se trata de una competición solidaria en la que celebrities, deportistas, periodistas y empresas turísticas se han unido por recaudar la mayor cantidad posible de fondos a través de una serie de acciones solidarias para cuatro asociaciones benéficas, que son AFA Alzheimer La Merced, ADACCA, Fundación Síndrome de West y Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

José María Román ha señalado que “estamos celebrando el 30 aniversario del Novo Sancti Petri, con distintos actos, entre ellos, el acto institucional del día 8. Y en ese contexto del 30 aniversario del primer hotel, también se llevará a cabo este torneo solidario, con el objetivo de seguir sumando para la ciudad y para la provincia de cara a alargar la temporada turística y, por supuesto, ayudar a colectivos sociales”. “Agradecer a los colaboradores y patrocinadores su implicación en este torneo”, ha expresado el alcalde de Chiclana, quien ha añadido que “estamos viendo, además de empleo y crecimiento, solidaridad”. “Debemos disfrutar de estos 30 años por todo lo que supone y resaltar la importancia de que todas las administraciones estemos alineadas en un mismo objetivo”, ha incidido.

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Jaime Armario, ha mostrado su satisfacción por “poder participar por tercer año en este evento, los dos anteriores en Jerez. Un torneo que tiene un alto compromiso social, deportivo y de promoción del Destino Cádiz”. “Creemos que se trata de una magnífica apuesta para romper con la estacionalidad y esperemos que este torneo pueda seguir afianzándose en los próximos años”, ha comentado Armario.

Por otro lado, la delegada territorial de Turismo, María Jesús Herencia, ha agradecido a la organización “la apuesta por este evento, que compagina la solidaridad, el deporte y, sobre todo, la promoción turística de la provincia de Cádiz”. “La Junta de Andalucía siempre estará apoyando cuantas acciones supongan una promoción turística de la provincia, más aún en estos momentos tan importantes con el avance de la vacunación”, ha expresado Herencia.

Finalmente, el presidente del Club Rotary Costa de la Luz, Antonio Jiménez, ha resaltado que, “cuando Margarita nos comentó todo lo relacionado con este torneo, no dudamos en participar en todo lo que fuera necesario. Somos un club joven en Cádiz y qué mejor empezar nuestra andadura en Cádiz con un torneo como éste”. “Además, como persona enamorada de Chiclana, estoy muy contento porque se trata de una población tan importante turísticamente hablando y tan implicada socialmente”, ha expresado.

Torneo de golf y actividades

Equality Golf Cup es un evento que consta de dos partes, una física que se celebrará los días 3 y 4 de junio y que será un torneo de golf en el campo de Real Novo Sancti Petri Golf Club, en el que participarán cuatro equipos formados por celebrities (deportistas, actores, cantantes, toreros y famosos), empresarios y periodistas que representan a cada uno a una ONG (tres gaditanas y una nacional). Así, el equipo que gana se lleva el 40 por ciento de un bote solidario que se recauda con diversas acciones del 15 de abril al 31 de mayo. El segundo se lleva el 30 por ciento, el tercero el 20 por ciento y el cuarto el 10 por ciento.

En este sentido, el equipo de AFA Alzheimer Jerez-Rotary estará formado por los periodistas Carlos Martínez (Movistar+) y Pedro Carballo (Canal Sur), el ex jugador del Real Madrid de baloncesto, Toñín Llorente, y el snowboarder Fidel Alonso; el equipo ADACCA Los Gallos-Ayuntamiento de Chiclana contará con la presencia de Jordi Villacampa (ex jugador del Joventut de Badalona), Enrique Magdaleno (ex jugador de Real Madrid, Sevilla y Mallorca), Miguel Melgar (director deportivo del Fuenlabrada) y Jesús Márquez (periodista de Canal Sur); el equipo Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar-Diputación de Cádiz estará formado por Pety Castillo (coreógrafo), Jorge Armenteros (periodista Cadena Cope), Isabel Trillo (directora de comunicación de la PGA) y Miguel Carnero (periodista de Mediaset); mientras que el equipo de la Fundación Síndrome de West-Junta de Andalucía estará compuesto por Óscar Higares (torero), Iñaki Cano (periodista de Sportyou y El Chiringuito), Nacho Aranda (periodista de Telemadris) y Miguel Barbero (periodista de RTVE).

La segunda parte del evento se ha venido desarrollando durante los dos meses previos al campeonato, es decir, durante abril y mayo, y ha consistido en una captación de dinero para el bote solidario que se jugarán los equipos en junio. La forma de recaudar fondos ha sido a través de cuatro acciones solidarias virtuales que ponen en valor el destino Cádiz y toda la riqueza de la provincia. Estas acciones ha sido el crowdfunding solidario que ha recabado más de 6.000 euros con la venta de más de 200 productos gastronómicos de la provincia de Cádiz, un escape room virtual con la participación de más de 400 persontas de toda España, una tienda online solidario y una subasta online de material deportivo con camisetas de deportistas como Cristiano ronaldo, Messi, Marcos Llorente, así como del Sevilla, el Real Betis y el Cádiz firmadas por toda la plantilla, además de objetivos donados por exfutbolistas como Morientes, Sanchís o Cañizares o deportistas de otras disciplinas.