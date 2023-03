Cádiz - Sevilla: Sergio y la necesidad de superar un nuevo "reto, compitiendo al máximo nivel"

Vuelve La Liga para un Cádiz que no olvida la necesidad de seguir sumando y si puede ser ganando como local. Los últimos partidos han dejado lesionados, sancionados y la psicósis del tiempo de descuento, donde se han dejado escapar hasta cuatro puntos en los últimos instantes. De todo ello se olvida Sergio y se centra en el choque exigente ante el Sevilla.

El cambio de entrenador no ha cogido del todo descolocado al entrenador. Sergio explica que "tenemos referencias de Mendilibar en otros equipos. No hemos podido ofrecer imágenes del Sevilla por el cambio de entrenador y por eso nos hemos centrado en nosotros. Mendilibar es un entrenador puro de fútbol, de toda la vida. Es un grandísimo entrenador y lo que yo haría de primeras sería simplificar el juego. Nos vamos a encontrar un Sevilla más organizado seguro".

Sergio espera el mejor el rival posible. "El Sevilla viene a reivindicarse con jugadores de un nivel muy alto. Van a venir a darlo todo y si no se encuentra un Cádiz fuerte e intenso vamos a sufrir seguro. El Sevilla está peleando por el mismo objetivo que nosotros pero no podemos olvidar el equipo que es. Los partidos no se ganan por inercia. Tenemos que repetir un partido de compromiso o lo vamos a pasar muy mal".

Con todo, más allá del nivel del Sevilla, Sergio recuerda la importancia de ver al mejor Cádiz. "Afrontamos el partido como un reto personal, recordando que en casa tenemos que ser siempre competitivos venga quien venga. No hay que pensar que porque tengamos una buena racha en casa vamos a volver a ganar. Estoy seguro que la afición va a apretar mucho".

Respecto a las ausencias, el entrenador lo asume. "Te da rabia tener lesionados y sancionados. No te queda otra que aceptarlo y encajarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar a los jugadores que van a ser titular. Como entrenador no tengo que darle más relevancia a eso y potenciar al jugador que va a entrar".

Igualmente asume algunas decisiones arbitrales. "El fútbol a veces es muy cruel con uno pero tienes que poner todo de tí para que el partido salga adelante. Hay que borrar algunas cosas y tenemos que afrontar el reto que nos toca. Cuando reflexionas eres consciente que hay circunstancias que te han impedido tener más puntos".