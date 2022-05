Cádiz - Real Madrid: Más no se puede (1-1)

Lo puso todo el Cádiz en el terreno de juego del Nuevo MIrandilla. Fútbol, juego, ocasiones, excepto los goles. Logró empatar Rubén Sobrino el tempranero gol de Mariano, pero la cantidad de ocasiones mermadas por los amarillos, incluido un penalti de Negredo, privó de sumar tres puntos vitales. Ello unido a un gol en el descuento del Mallorca, que ganó al Rayo Vallecano, hace que el equipo cadista tenga que esperar un fallo de los baleares o del Granada, además de vencer al ya descendido Alavés, para obrar el milagro de la permanencia.

Un encuentro en que el Cádiz fue mejor que su rival pero vio cómo una gran jugada de Rodrygo la culminaba Mariano para hacer el 0-1. No obstante, los amarillos se respusieron bien, llegando una y otra vez, hasta que Sobrino hacía el empate.

En la segunda parte, el guión cambiaba poco. Los cadistas seguián volcados a expensas de las contras del Madrid. Negredo era fruto de un penalti que él mismo tiraba pero detenía Lunin. Los últimos quince minutos del partido fueron de un desgaste brutal ante un Madrid que pudo sentenciar. Mientras, Mallorca y Rayo empataban hasta que el cuadro de Javier Aguirre hacía el tanto que les permite depender de ellos mismos, y al Cádiz esperar un carambola en la última jornada.

Sergio: "Tenemos un bajón importante"

La cara de Sergio era todo un poema, era el reflejo de la tristeza de un cadismo que estuvo con su equipo, un encuentro más, pero que vio como de nuevo el fútbol le era esquivo. Un empate ante el Madrid siempre es un gran resultado, pero esta igualada supo a derrota por las ocasiones erradas y por el tanto postrero del Mallorca que deja al equipo cadista a expensas de sus rivales en la última jornada liguera.

"De momento un bajón grande porque perdemos la potestad de ser dueños de nuestro futuro. A nivel de clasificación nos hace mucho daño, queda un partido, pero este encuentro ha sido cruel por el penalti fallado y el gol en el descuento del Mallorca.

No se pueden hacer más cosas para ganar al Madrid. Es verdad que en los últimos quince minutos no hemos estado tan bien. El penalti que ansíabamos no hemos sido capaces de meterlo. En los últimos minutos hemos estado muy cansados", explicaba Sergio.

El técnico no ocultaba que "estamos tristes, los jugadores lo han dado todo. Bajón por lo que significa no haber ganado hoy. Hemos perdido el testigo y ahora dependemos de terceros, además de tener que hacer nuestra faena".

Sergio no terminaba de mostrase confiado por la ayuda de equipos como Osasuna y Español, rivales de Mallorca y Granada. "Ahora mismo es el nivel de confianza en los fallos ajenos, Osasuna en su campo es un rival fuerte en su campo y ahora el Español con un míster nuevo seguro que aprieta. Tenemos que hacer nuestros deberes y ganar en Vitoria. El equipo se merecía depender de sí mismo en la última jornada. Ojalá podamos conseguir esa victoria y se dé esa salvación".

El esfuerzo cadista no se vio recompensado con la victoria. "Los jugadores se merecían depende de sí mismos en la última jornada. La afición se merecía una victoria en casa porque era la última función en el estadio y no ha pasado nada de eso, encima ha llegado un gol ajeno en el descuento. Tenemos que darles las gracias a la afición. Nos queda ahora levantar la cabeza, ganar nuestro partido y espero que el fútbol nos devuelva lo que nos ha quitado".