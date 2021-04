Valladolid - Cádiz: Acaricia la permanencia, saborea el milagro (1-1)

La reflexión está ahí, una vez más, tras el partido del Cádiz ante el Valladolid. Álvaro Cervera le dio la oportunidad en Zorilla a los menos habituales para que demostraran que pueden jugar en este equipo, y éstos le respondieron al entrenador recordándole que mejor será que los titulares se echen a la espalda la pelea por la salvación.

Hasta ocho cambios metió de inicio Cervera en Valladolid. Solo Conan, Espino y Mauro repitían en un equipo inédito, con Akapo en el lateral, Augusto y Garrido en el centro y Pombo en la media punta, como grandes novedades en el equipo amarillo. Y desde el inicio se vio que el barco de los suplentes hacía aguas por todos lados.

El Valladolid pudo sentenciar el partido al descanso pero solo Conan, con buenas paradas, y la buena suerte cadista hicieron que solo Óscar Plano perforara la portería cadista. Un 1-0 al descanso que era la mejor noticia para el Cádiz.

La segunda parte cambió por completo. Cervera no hizo cambios en el descanso, los hizo a los pocos minutos. Fali, Iza y Sobrino entraban en el campo y mejoraban, de qué manera, al equipo amarillo. El Cádiz comenzaba a carburar, no sufría atrás y tenía la posibilidad de atacar la portería local. Fruto de ello llegó un córner que remachaba a Gol Juan Cala para poner el empate.

El Cádiz se adueñaba del partido pero la falta de capacidad ofensiva impidió que incluso la victoria se hubiera venido para Cádiz. Al final el empate deja un buen sabor de boca en los amarillos pues se quedan muy cerca de la salvación y mantienen las distancias con el Valladolid. Un reflejo todo del enorme milagro que Cervera está haciendo una plantilla que lucha y pelea, pero que queda claro está muy limitada.

Cervera: "Nos han dejado vivos"

Lo explica el propio Álvaro Cervera que reconoce la dificultad del partido tras lo visto hasta el descanso. "El punto es muy positivo tras la primera parte en la que nos han podido marcar dos o tres goles. Nos han pasado por encima en todo. Luego los hemos limitado y siempre que el partido esté vivo lo podemos empatar y así ha sido", explicaba el entrenador.

Cervera destacaba lo que supunoía sumar tras lo visto en la primera parte. "El punto es bueno tal y como ha sido el partido y porque es un rival que está debajo nuestra. Esto nos reafirma o nos niega que jueguen alguno más que otros", decía en referencia a los suplentes que jugaron en Zorilla. "Aquí nadie regala un puesto, aquí los puestos se ganan. Creía que tenía que hacer cambios porque tres partidos en una semana es demasiado para nosotros y se ha visto una primera parte mala y otra algo mejor".

La clave estuvo en que el Valladolild no sentenció ante el Cádiz. "Con un poco de mala suerte el partido no lo puedes levantar pero ellos no han marcado las que han tenido y nos han dejado vivos. Todo el mundo conoce al Cádiz que si lo dejas vivo puede empatar e incluso ganar. Hay cosas positivas pero también negativas y de todo se saca conclusiones".

"Me gustaría saber por qué hemos jugado así la primera parte", afirmaba Cervera. "Puede ser que no estuvieran acostumbrados de jugar juntos. Es verdad que el Valladolid ha estado bien en la primera parte. Ha sido un poco de todo y hay que aprender de estas cosas. Todos aprendemos que el fútbol es algo más que tocar un balón".

La pelea por la salvación

Cervera le seguía dando vueltas a lo visto hasta el descanso. "La primera parte ha sido un desastre porque ellos han estado bien y del centro del campo hacía delante ellos son buenos y nosotros tenemos unas carencia que se han notado. Ha sido de las peores primeras partes que yo recuerdo en mucho tiempo. Nos han hecho daño a balón parado y eso es falta de algo, no de ser mejores o peores".

