Cádiz CF: Un mercado para "intentar dar al entrenador lo que necesitaba"

Jorge Cordero y Enrique Ortiz han valorado un mercado de fichajes que ha acabado con nueve jugadores nuevos y doce bajas en el equipo amarillo.

Hemos hecho un total de nueve fichajes. 22 licencias del primer equipo más tres fichas de sub'23, Chust, Osmajic y Calderón. Han salido doce jugadores, ocho rescisiones y cuatro cesiones (Mayoral, Álvaro Giménez, Nano Mesa y Pombo).

También habló Enrique para comentar que «desde que empezó el mercado hemos estado en continua sintonía con el entrenador. Han salido muchas opciones de mercado, algunas se han hecho y otras no han podido. El mercado ha sido satisfactorio. Hemos intentado siempre darle al entrenador lo que ha necesitado. Tenemos una plantilla competitiva».

Sintonía con Cervera

Hacía hincapié Cordero en ese trato medio familiar con Cervera y Vizcaíno, todo lo que no fue en el pasado con Óscar Arias, promotor de los fichajes de Jonsson y Ledesma. Jorge Cordero aseguraba que «ha existido un consenso total entre todos. Hemos comentado cosas con Álvaro, el presidente y hemos trabajado en sintonía. Hemos intentado mejorar el equipo en todas las posiciones menos en la portería y el lateral derecho. En el resto de las posiciones hemos intentado mejorar un poco todo».

A continuación, pasó a relatar las sensaciones que les despierta cada refuerzo realizado en cada parcela del campo. «Haroyan es más duro y Chust tiene más salida de balón. Hemos traído dos centrocampistas de corte diferente (Martín y Alarcón), una competencia a Espino (Arzamendia). Los extremos con Álvaro Jiménez con calidad y balón parado; Rubén Sobrino puede jugar en varias posiciones. Y en punta hemos intentado mejorar con Andone y Osmajic para que compitan entre ellos y con Choco y Negredo. Hemos intentado mejorar lo que teníamos la temporada pasada».

Falta un jugador de banda izquierda

A vueltas con la ausencia de un hombre de ataque por la banda izquierda, Cordero manifestó que «es verdad que a Cervera le gusta un jugador a pierna natural pero el mercado no nos ha dado muchas opciones. Le hemos dado muchas vueltas en el mercado nacional y extranjero. En esa posición hay jugadores que pueden hacerlo. Es cierto que ese perfil de jugador que le gusta al cuerpo técnico no lo hemos encontrado».

"Alejo se quería ir"

Uno de los nombres de la recta final del mercado de fichajes ha sido el de Iván Alejo. El futbolista de Valladolid ha apurado hasta última hora para salir del conjunto cadista precisamente al equipo de su ciudad natal. Una operación que estaba hecha por todos los partes pero que finalmente no contó con el visto bueno del equipo de Pucela, dando marcha atrás.

El propio Jorge Cordero, responsable de la parcela deportiva del Cádiz CF, lo ha aclarado todo de manera pública. Desde el Cádiz no se ha querido regalar a un jugador con el que se contaba y se cuenta ahora, pues se queda en el equipo y con su dorsal 14. Todo ello a pesar de que el primer día de verano el jugador reconoció que quería salir del Cádiz.

"A principios de temporada nos dijo que quería marcharse. Nosotros le comunicamos a los que no cuentan que vayan buscando equipo. A Alejo no se lo dijimos porque su deseo era salir y nosotros contábamos con él", explica Cordero.

Lo que también ha dejado claro el director deportivo es que el Cádiz no iba a desprenderse de un futbolista por el que pagó una cantidad importante en su día. "Nosotros no vamos a regalar ningún jugador y hasta que en su día no llegara una oferta que llegó y aceptamos y estaba todo claro pero a última hora no se pudo hacer, no por culpa del Cádiz".

La situación que se presenta ahora para Alejo no es fácil pues se queda en el Cádiz tras haber pedido salir. "El jugador se ha quedado dolido, ha sido una situación desagradable. Nos costó un dinero en su día y no podíamos decirle que se fuera. No se ha podido hacer por situaciones ajenas al Cádiz. Ahora tiene que volver a ganarse la confianza del cuerpo técnico y sus compañeros", explica Cordero.

