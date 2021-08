Cádiz - Osasuna (2-3): Autodestrucción en la Mirandilla

El Cádiz se pegó un tiro en el pie en toda regla dejando escapar de manera inverosímil una victoria que tenía en la mano cuando en el minuto 90 de partido ganaba 2-1 a un combativo Osasuna. Dos errores fatales de los amarillos en una recta final de partido horrible propiciaron una derrota que llegó por unas manos absurdas de Cala y un saque de esquina que no se defendió como debía.

Los amarillos no merecieron perder pero es cierto que regalaron dos goles que en Primera División nadie perdona, y menos un conjunto navarro que se llevó todo el partido nadando a contracorriente hasta que llegó a la orilla.

Y es que el Cádiz estuvo prácticamente todo el partido por delante en el marcador. Cervera ponía de inicio tres jugadores en el centro del campo con Álex, Iza y Alarcón que supieron maniatar a Osasuna. El gol del primero tras una buena jugada colectiva ponía por delante a los amarillos al descanso.

En la segunda parte llegaron las manos y hasta tres penaltis. El primero por unas de Akapo al límite del área que ponía el empate en el marcador gracias al lanzamiento de Kike García. El segundo, minutos después por otras manos pero en el área rival que Álex transformaba en el 2-1. Y la tercera pena máxima llegaría en el minuto 90 y sin necesidad de VAR, como en los dos anteriores. Cala sacaba las manos de manera absurda y Osasuna volvía a empatar con un tanto de Roberto Torres.

Ya en el último suspiro la hecatombe. Un córner muy mal defendido lo metía a gol de cabeza David García para dejar helado el Nuevo Mirandilla y esfurmase una victoria que estaba en la mano tras un nefasto final de partido. Partido para aprender y reflexionar de la dureza de una categoría que no perdona y más aún con errores propios.

Cervera: "Hemos hecho todo lo que no debíamos al final"

La cara de Álvaro Cervera de resignación y de no entender muchas cosas lo decía todo. Una victoria que estaba en el bolsillo y se escapó a última hora por los propios errores del conjunto gaditano. El técnico lamentaba la derrota por un final de partido muy malo de los partidos.

“Un partido que no lo hemos jugado mal, pero tampoco bien. Hemos hecho las cosas que sabemos hacer, salvo en los últimos 15 minutos en la que hemos hecho lo que no sabemos hacer y de ahí viene un penalti otro córner y la victoria de ellos. El partido no ha sido loco, estábamos bien y luego a raíz de que ellos se tiran arriba empezamos a hacer cosas raras, a conceder centros y córner y ha venido la victoria de ellos”, explicaba el entrenador.

Sobre el juego del equipo y los fallos que se habian cometido en esa recta final, expresaba que “son errores nuestros y seguramente son errores míos. Tenemos todo el campo de ellos para hacerlos correr para atrás y no lo hemos hecho. Nos servirá para aprender pero hemos perdido tres puntos”.

Sobre los penaltis, respondía que “no tengo claro el criterio. Le he preguntado al cuarto árbitro y me han sacado tarjeta”.

Cervera insistía en las cosas que su equipo hizo a última hora “Nosotros vivimos de estos puntos, somos el Cádiz y nos hace mucho daño no haber ganado estos tres puntos. No podemos volver a empezar el libro desde el principio y hay cosas que no sabemos hacer. Tenemos que jugar lejos de nuestra portería y cuando jugamos a no se qué en defensa la acabamos pagando. Creía que eran cosas aprendidas, pero parece ser que hay que volver al principio”.