Cádiz - Granada: Reacción incompleta (1-1)

El empate es insuficiente y es una lástima. El Cádiz ofreció un buen partido a su gente, volviendo a ser ese equipo guerrero, luchador, peleón, cansino y que arriba era capaz de generar mucho peligro en cada internada a la contra. Sin embargo, en Primera hace falta más para ganar un partido y este Cádiz carece de dos cosas ahora mismo: suerte y calidad. Lo primero se busca, lo segundo se compra. Lo primero va y viene, lo segundo se tiene.

Los amarillos generaron muchas contras, algunas muy claras, pero no fueron capaces de matar a un equipo que acabó vivo el partido y con jugadores de mucho nivel en ataque el empate pudo llegar y llegó.

Lo que si dejó claro el Cádiz es que está muy vivo. Jugadores con pocos minutos fueron de la partida y demostraron que quieren salvar a este equipo. Alejo, Alarcón, Cala, Fali y Arzamendia eran titular, y sobre todo el primero y el último hicieron un partido brillante, tanto en defensa como en ataque. Un Cádiz que salío a morder desde el primer minuto y que encontraría el premio con un disparo de Arzamendia que tocó en un rival y se fue para dentro. Los gaditanos mandaban en el marcador y el partido ante un Granada falto de ideas y noqueados por los gaditanos.

En la segunda parte el equipo de Robert Moreno apretaba pero solo en contadas ocasiones creaba peligro. El Cádiz salía a la contra pero no terminaba de rematar el partido y crear ocasiones claras, aun así el encuentro seguía del lado amarillo. El Granada lo metía todo en el cambio y fruto de un rebote llegaría el empate de Jorge Molina en el 88'. Un varapalo que se acució con la absurda expulsión de Salvi y un empate que deja al Cádiz una semana más sin ganar como local.

Cervera, optimista: "Vamos a sacar esto adelante"

Se podría pensar que Álvaro Cervera podría estar decaído tras un nuevo partido en el que su equipo no fue capaz de sacar los tres puntos jugando como local. Todo lo contrario, el entrenador se mostraba fortalecido más por el juego de su equipo que por el resultado. De hecho, se mostraba más optimista que nunca en cuanto las opciones de permanencia del Cádiz esta campaña.

"Creo que hemos hecho el partido que teníamos pensado. Un encuentro más simple, más sencillo y cerrado, dedicado a cuando no tenemos la pelota a correr y robarla y no pensar en cuándo vamos a tener el balón para atacar. En un rebote nos hemos puesto por delante y hemos tenido la opción de ganar el partido con varias salidas que no hemos terminado bien", explicaba.

Cervera destacaba que "al final ante un equipo como el Granada con jugadores como Suárez, Bacca o Jorge Molina pues te puede empatar en cualquier jugada, sea buena o mala. Son goleadores de Primera y te pueden empatar. Hemos tenido la opción de ganar el partido y al final han empatado cuando peor estaban ellos".

El técnico lamentaba las ocasiones que tuvo su equipo para sentenciar el partido. "Hemos tenido situaciones en el partido para matarla. Una salida de Sobrino con centro de Pacha que no ha encontrado rematador, otra jugada con el balón muerto, una salida que nos hemos dejado el balón atrás. Son ocasiones que pueden pasar y no las rematamos. El contrario con tanto delantero bueno en alguna jugada puede llegar el gol".

El técnico, esperanzado

El equipo se reencontró con su mejor versión durante muchos minutos del partido. "Siempre he pensado que esta es la única manera de ganar partidos, defendiendo bien. Todo lo demás forma parte del fútbol pero no del nuestro porque nos pone en muchos problemas. Tenemos que analizar siempre al contrario y neutralizar las virtudes del contrario, son algunas de las clave del equipo".

Respecto a la salvación, Cervera se mostraba esperanzado en sacar la temporada adelante. "Soy optimista en cuanto a la temporada. Creo que lo vamos a sacar adelante si matizamos algunas cosas creo que lo podemos sacar. Va a ser complicado pero creo que nuestro mejor momento está por llegar con una buena racha. Que sea posible ya veremos pero pasan muchas cosas en el fútbol, estoy convencido que nuestra mejor racha está por llegar".

El equipo acabó con diez en una jugada en la que Salvi fue expulsado. Cervera reconocía no haber visto bien la jugada pero dejaba entrever el posible fallo del sanluqueño. "Salvi no suele cometer esos errores pero si ha soltado el brazo y el árbitro lo ha visto pues será un error que ha cometido en el día de hoy".