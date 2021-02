Carlos Coello y su búsqueda de un nuevo título de campeón del mundo

Uno de los grandes embajadores del deporte gaditano es el triple campeón del mundo de Muay Thai Carlos Coello. Desde Tailandia habla de su vuelta a los combates, con derrota por desgracia, en los micrófonos de Deportes COPE.

"He sido de los primeros a competir, a puerta cerrada y con restricciones pero al fin y al cabo he podido competir". Coello analiza la derrota en su vuelta al ring. "Llevaba una buena racha de victorias pero no ha podido ser. Lo importante es que hay que sacar conclusiones positivas y una de ellas es que he vuelto a competir. Es muy difícil estar activo sin una fecha sin competir, por eso mi vuelta a los combates ha sido importante", explica el campeón del mundo.

Coello analiza lo que ha sido su vuelta a los combates. "Es muy importante de cara a recuperar el tono físico y mental. Igual que le sucede a un futbolista a los luchadores nos pasa lo mismo. Hay que acumular minutos en un ring y cuesta mucho hacerse a la idea. Además en este ambiente que hay ahora sin público en las gradas se nota mucho para el que está peleando. Me he sentido fuera de sitio en este último combate. No me he reconocido".

Volver a ser campeón del mundo

El camino para volver a ser campeón del mundo. "Hemos tenido un parón grande por el coronavirus y ahora tras esta derrota tengo que volver a encadenar una serie de victorias consecutivas para poder optar al combate por el cinturón. Mi manager cree que pronto podré optar al título de nuevo".

Sobre la posibilidad de volver a Cádiz, Coello no lo ve claro aún. "Depende de la evolución de la pandemia pero me encantaría volver y poder competir de nuevo en el Estadio Ramón de Carranza", explica.

Coello, reconocido cadista, disfrutó del empate del Cádiz en Barcelona. "Me salvó el fin de semana ese partido del Cádiz. Ojalá sigamos ganando partidos", concluye.

También te puede interesar:

Poli Rincón: "El estilo del Cádiz es quedarse en Primera, bajar con 'jogo bonito' no vale para nada"

Rubén Sobrino en COPE: "Si un entrenador como Cervera te quiere así, vengo nadando si hace falta"