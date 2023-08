Cádiz - Almería (1-1): un despiste y un mal final privan de la victoria

Si el partido hubiera durado cinco minutos más, quién sabe si ahora el cadismo se estuviera rasgando las vestiduras por haber perdido un partido ante diez jugadores toda la segunda parte. No estuvo lejos el Almería tras empatar en el 95. El Cádiz lo pasó mal en la recta final, equivócandose en la jugada del gol visitante y evitando Conan una falta directa del Almería. Todo tras un tramo final en el que el cuadro de Sergio mamoneó en exceso y dejó que el Almería estuviera vivo en el encuentro.

Y a pesar de todo ello, el Cádiz hizo un buen partido. Trabajó, peleó y estuvo cerca de ganar, las cosas como son. El equipo de Sergio sigue demostrando que es un bloque y que está a años luz del equipo de la temporada pasada que tanto le costó sumar y marcar.

Desde los primeros minutos el Cádiz era mucho más intenso que el Almería. Se adueñaba del choque pero no generaba demasiadas ocasiones. Sus delanteros, Chris Ramos y Roger, trabajan mucho pero tienen el punto de mira desviado.

En la segunda parte y tras la doble amarilla de Edgar, un balón parado que culminaba Luis Hernández era el primer gol del partido. Con diez y con el marcador a favor, el Cádiz lo tenía todo para ganar pero no daba el paso adelante definitivo para rematar el partido. En esas y en una recta final en la que no pasaba nada una jugada aislada condenó a un equipo que perdió dos puntos.

Para el entrenador cadista su equipo estuvo muy bien y aunque en la segunda parte jugó a cosas que no quería, tampoco el Almería tuvo ocasiones claras. Eso sí, no hay que olvidar que el rival jugó toda la segunda parte con diez jugadores.

Sergio lamenta el gol rival

"Hemos sumado un punto pero hemos perdido dos. Sumar siempre es positivo pero te vas con la sensación de un golpe frio. Treinta segundos que no hemos estado bien y hemos dejado un lanzamiento en largo y un golazo han tirado al traste un gran partido del equipo. Me da pena por los jugadores porque hemos hecho un gran trabajo", reconocía Sergio.

El entrenador incidía en esa jugada que suponía el gol visitante. "No ha pasado nada realmente en la recta final pero en una acción a balón parado nos ha tirado el traste el partido. Ha sido un error nuestro porque ese balón en largo no puede botar en nuestro campo y luego no activarnos para despejar la pelota".